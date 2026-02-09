Pretežno oblačno vrijeme, moguća povremena kiša

U Bosni i Hercegovini jutros je bilo pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i slaba kiša.

Temperature zraka u 07 sati: Bjelašnica -2 stepena, Ivan Sedlo 3, Livno i Srebrenica 4, Drvar i Sarajevo 5, Bijeljina, Bugojno, Gradačac, Jajce i Zenica 6, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sanski Most i Tuzla 7, Mostar i Trebinje 8 stepeni. Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 932 milibara, za 10 milibara je niži od normalnog i sporo raste.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. Povremeno će padati slaba kiša. Na vrhovima planina može padati i slab snijeg. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno. U drugom dijelu dana povremeno može padati slaba kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 9 stepeni.

Nastavlja se period promjenljivih biometeoroloških prilika. Većina stanovništva će povremeno biti lošijeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba će se pojačati u pojedinim dijelovima dana. U Hercegovini i na jugozapadu probleme će uzrokovati strujanje toplijeg zraka i kiša, u dijelu Bosne većim dijelom dana malo svježije i ugodnije, postepeno pogoršanje i slabije padavine u večernjim satima će pokvariti opštu sliku. Hronični bolesnici trebali bi se suzdržati od težih aktivnosti.