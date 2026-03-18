Bajramski dvobroj "Dnevnog avaza" bogat sadržajima

Naredni broj „Dnevnog avaza“ izlazi sutra, 19. marta, kao dvobroj za 19. i 20. mart. U prazničnom izdanju najtiražnijeg lista u Bosni i Hercegovini čekaju vas divne i inspirativne priče, bajramske poruke i intervjui, iz kojih izdvajamo:

Dani Bajrama su zapravo dani trijumfa nakon velike pobjede – pobjede posta u mjesecu ramazanu, pobjede posvećenosti i privrženosti Uzvišenom Stvoritelju – govori profesorica na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu Zehra Alispahić o tome zašto je Bajram blagdan radosti, zajedništva i zahvalnosti.

Dirljiva i duhovita u isti mah priča o dedi Šabanu - ima 86 godina, do džamije možda i pola kilometra hoda, ali ne izostaje s namaza. Uostalom, bez njegovih ezana namazi i ne počinju, jer već godinama je mujezin džamije u Bogušićima kod Goražda.

Iako su u velikim gradovima safovi brojniji, a obilježavanje velikog blagdana svečanije i raskošnije, radost Bajrama u malim, povratničkim mjestima čini se intenzivnijom. U daleko skromnijim uvjetima Bajram dočekuju i stanovnici Jeleča kod Foče, mjesta u kojem je nekad živjelo više od 800 stanovnika, a danas ih je tokom cijele godine svega tridesetak.

O blagdanskoj atmosferi i lekcijama naučenim tokom ramazana, u bajramskom intervjuu za „Avaz“ govori prof. dr. hafiz Mensur ef. Malkić, direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH i prvi imam i hatib Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu. U danima radosti ukazuje i na osnovne probleme u društvu, sve dublji jaz između bogatih i siromašnih, sve duže redove pred javnim kuhinjama, ali i na potrebu da bajramsku radost podijelimo s tužnima, usamljenima i siromašnima.

Bajram u porodici Ridvana Ozkut-Šehovića u Karamurselu, mjestu u Turskoj gdje Bošnjaci čine gotovo polovinu stanovništva: Pita se sprema, i dan-danas je to naš miris koji smo donijeli iz Bosne, kažu.

Kako blagdan dočekuju u Austriji? S porodicom Enise Šećerbegović: Samo da smo svi na okupu, a burek i baklava su obavezni.

Rad oglasnih službi

Oglasne službe u Sarajevu „Avaz Twist Tower“ i Nedžarići neće raditi u četvrtak, 19. marta. U petak, 20. marta, radno vrijeme je standardno. Također, za Marketing službu avaz roto-press d.o.o. petak, 20. mart, neradni je dan.