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GUŽVE

Duge kolone vozila na graničnim prijelazima

Vozači u dugim kolonama čekaju prolazak

GP Stara Gradiška. HAK kamere

Amila Bajraktarević

20.3.2026

Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu danas su formirane duge kolone vozila, posebno na graničnim prijelazima GP Stara Gradiška, GP Slavonski Brod i GP Velika Kladuša. Saobraćaj se odvija znatno sporije, a putnici strpljivo čekaju prolazak.

Na ostalim graničnim prijelazima situacija je povoljnija, jer putnička vozila čekaju maksimalno oko 30 minuta. Kolone se uglavnom sastoje od kombinacije putničkih i teretnih vozila, što dodatno usporava prolazak.

Vozači se savjetuju da prate stanje na granicama i planiraju dodatno vrijeme za putovanje kako bi izbjegli zastoje. Situacija se mijenja tokom dana, pa redovi mogu varirati ovisno o intenzitetu saobraćaja.


# BIH
# GRANIČNI PRELAZ
# DUGE KOLONE VOZILA
# GUŽVA
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