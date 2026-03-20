Duge kolone vozila na graničnim prijelazima

Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu danas su formirane duge kolone vozila, posebno na graničnim prijelazima GP Stara Gradiška, GP Slavonski Brod i GP Velika Kladuša. Saobraćaj se odvija znatno sporije, a putnici strpljivo čekaju prolazak.

Na ostalim graničnim prijelazima situacija je povoljnija, jer putnička vozila čekaju maksimalno oko 30 minuta. Kolone se uglavnom sastoje od kombinacije putničkih i teretnih vozila, što dodatno usporava prolazak.

Vozači se savjetuju da prate stanje na granicama i planiraju dodatno vrijeme za putovanje kako bi izbjegli zastoje. Situacija se mijenja tokom dana, pa redovi mogu varirati ovisno o intenzitetu saobraćaja.