Tramp mlađi stigao u Banski dvor: Slijedi panel diskusija

Donald Tramp mlađi stigao je u Banja Luku, gdje će u Banskom dvoru biti održana panel diskusija, prenosi RTRS.
Na ovom događaju očekuje se prisustvo velikog broja privrednika iz Republike Srpske.
BANJA LUKA
Njegov dolazak prate pojačane policijske mjere sigurnosti, uz angažman helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske
Donald Tramp mlađi stigao je u Banja Luku, gdje će u Banskom dvoru biti održana panel diskusija, prenosi RTRS.
Na ovom događaju očekuje se prisustvo velikog broja privrednika iz Republike Srpske.
Njegov dolazak prate pojačane policijske mjere sigurnosti, uz angažman helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
U Banski dvor stigle su i brojne zvanice, među kojima su Milorad Dodik, lider SNSD-a, Željka Cvijanović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske, Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, te Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
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