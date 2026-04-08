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VIŠEDECENIJSKI DUG

ViK izmirio dug prema Poreznoj upravi FBiH

Isplaćeno skoro tri miliona KM

ViK. Facebook

B. A.

8.4.2026

Direktor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, Adnan Šerak, potvrdio je da je preduzeće uspješno okončalo višedecenijski dug prema Poreznoj upravi Federacije BiH.

Dug je poticao iz perioda 1997–2001. godine, a ukupni iznos iznosio je 11.580.523,05 KM.

- U skladu sa sporazumom od 17. aprila 2025. godine, dug je u cijelosti izmiren iznosom od 2.944.963,38 KM. Izmirenjem glavnog duga i troškova postupka stvoreni su uslovi za otpis zatezne kamate u iznosu od 8.635.559,67 KM, odnosno 100 posto obračunate kamate. Također, ukinute su ranije mjere osiguranja, uključujući hipoteku nad imovinom preduzeća - saopćeno je iz preduzeća.

Preduzeće je istaklo da ovim činom potvrđuje finansijsku stabilizaciju i nastavak poslovanja uz punu usklađenost sa zakonskim propisima.

# POREZNA UPRAVA FBIH
# VODOVOD I KANALIZACIJA
# FINANSIJE
# DUGOVANJE
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