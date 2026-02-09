Već duži period dolazi do začepljenja kanalizacione mreže: ViK ignoriše apele građana u Novom Sarajevu, fekalije se slijevaju u podrume

- Imamo ozbiljan komunalni problem koji već duže vrijeme ugrožava normalno i sigurno stanovanje. Naime, već duži period suočavamo se s učestalim začepljenjima kanalizacione mreže, usljed čega dolazi do izljeva fekalnih voda kako u podrumske prostorije zgrade, tako i na cestu putem kanalizacionog šahta ispred objekta. Fekalne vode se izlijevaju na kolovoz, gdje prolaze vozila, te se dalje slijevaju prema glavnoj saobraćajnici, dok istovremeno prodiru i u podrume zgrade – navode građani iz ove ulice u dopisu upućenom redakciji ”Avaza”.

Grupa građana iz ulice Hamdije Čemerlića u općini Novo Sarajevo, obratila se redakciji „Dnevnog avaza“ u nadi da će objava njihovog problema konačno dovesti do rješenja.

Problem se, dalje navode, u prethodnom periodu rješavao isključivo privremenim intervencijama, kada su na teren izlazili predstavnici Sarajevostana, uklanjajući posljedice začepljenja bez trajnog rješenja uzroka.

- Eskalacija problema desila se početkom januara, kada je došlo do ozbiljnog začepljenja, nakon čega do danas nije urađeno nikakvo konkretno rješenje. Nakon dodatnih intervencija i snimanja kanalizacionih cijevi, utvrđeno je da je kanalizaciona mreža začepljena. Međutim, u ovom trenutku postoji prebacivanje odgovornosti između nadležnih – iz Sarajevostana navode da je riječ o nadležnosti KJKP 'Vodovod i kanalizacija' (ViK), dok iz ViK-a tvrde da problem nije u njihovoj nadležnosti – kažu građani.

Zvaničan dopis

Ističu da su slučaj prijavili općinskoj inspekciji, koja je nakon izlaska na teren i razmatranja situacije dala svoje mišljenje, te na osnovu toga, 23. januara Sarajevostan je uputio zvaničan dopis prema ViK-u s pozivom da se oglase i pristupe rješavanju problema.

- Od tog datuma do danas nije bilo nikakve reakcije niti rješenja. Naglašavamo da u međuvremenu fekalne vode kontinuirano izlaze na cestu i u podrume, što predstavlja ozbiljan zdravstveni, higijenski i sigurnosni rizik za stanare, ali i za širu javnost. Problem je prijavljen i kantonalnoj inspekciji, ali uprkos svim prijavama i dokumentaciji, rješenja i dalje nema – navode.

Počeli radovi

Također, navode stanari, bitna napomena je da su se navedeni problemi počeli učestalije dešavati kako su počeli radovi na izgradnji Južne longitudinale u općini Novo Sarajevo.