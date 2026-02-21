"Avaz" otkriva nepravilnosti u javnom preduzeću: Kome se štima konkurs u "Vodovodu"?

Zanimljivo je da je raspisan konkurs za izvršnog direktora za investicije i tehničke poslove, iako mandat aktuelnog ističe tek u novembru ove godine, dok za poziciju izvršni direktor za vodovodni sistem nije raspisan konkurs, iako mandat direktora ovog pogona ističe krajem februara i za isti je po Statutu ViK-a bilo obavezno raspisati konkurs.

U preduzeću ViK u toku je konkursna procedura za izvršnog direktora za investicije i tehničke poslove i izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove, a u ponedjeljak, 16. februara, obavljeni su razgovori s kandidatima.

Prema saznanjima „Avaza“, u KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo, na čijem čelu se nalazi NiP-ov kadar Adnan Šerak, u toku su opasni procesi koji bi mogli koštati građane, dovesti u pitanje snabdijevanje vodom, ali i sam kvalitet te vode.

Sarajevo je danima blokirano, a u fokusu gotovo svih medija je tramvajska nesreća i protesti koji su uslijedili nakon ove tragedije. Dok traje borba mladih za bolji i pravedniji sistem, u istom tom Sarajevu drugi koriste haos kako bi ispod radara provukli nezakonite radnje.

Prema članu 48. tačka 3. Statuta ViK-a „Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Uprave donosi Nadzorni odbor, najkasnije 90 dana prije isteka mandata na koji su imenovani“.

Dakle, neraspisivanjem konkursa za poziciju direktora najvažnijeg sektora u vodovodu direktno je prekršen Statut preduzeća. Pitali smo ViK zašto konkurs nije raspisan, ali odgovor do objavljivanja ovog teksta nismo dobili.

Opasna stvar

Međutim, prema daljim saznanjima do kojih je „Avaz“ došao, posrijedi je opasna stvar. Kako su nam kazali izvori iz ViK-a, u planu je objedinjavanje sektora vodovodnih sistema i sektora za investicije i tehničke poslove, a na čelo tog objedinjenog sektora planiraju staviti ekonomistu po struci.

Ovo bi, kako su nam kazali izvori iz preduzeća, bio presedan, jer na čelu sektora vodovodnih sistema do sada je uvijek bio neko inžinjerske struke. Prema njihovim riječima, ovo je najvažniji sektor koji se tiče direktno snabdijevanja i kvaliteta vode i u slučaju da istim rukovodi osoba koja za to nije stručna posljedice po građane bi mogle biti katastrofalne.

Osim toga, i u ovom slučaju na djelu je direktno kršenje Statuta ViK-a, jer tenutnim Statutom nije predviđeno objedinjavanje sektora i izbor direktora za isti, a ukoliko se na čelo tog novog objedinjenog sektora dovede već izabrani izvršni direktor sektora za investicije, također bi imali kršenje zakonskih procedura.

Nepotizam na djelu

I tu nije kraj nezakonitostima i nepotizmu u ViK-u na čelu s trenutnom upravom. Kako su nam kazali izvori iz ViK-a, predsjednik Komisije za izbor je osoba čija je supruga nedavno zaposlena u istoj službi gdje i on radi, a predsjednica komisije koja je vodila konkurs je njegov rukovodilac. Ni to nije sve. Ibrahim Kerla, v.d. predsjednik nadzornog odbora, i Vedad Smailhodžić, v.d. član nadzornog odbora, povezani su s firmom „Centrotrans“, gdje je radio trenutni direktor preduzeća, NiP-ov Adnan Šerak.

Prema objavi od 6. januara ove godine na zvaničnoj web-stranici „Centrotransa“, Smailhodžić je član Uprave, a Kerla je donedavno bio prvo potpredsjednik Uprave.

Napominjemo da smo za sve ove navode pitali i ViK da se izjasni, ali odgovor do objavljivanja ovog teksta nismo dobili.

Ukidanje blagajni

Prema navodima uposlenih, zbog ukidanja blagajni ViK je izgubio mnogo novca. Zagovornik da se ukinu blagajne ViK-a bio je direktor za ekonomske i pravne poslove Amar Nović, a da se, s druge strane, plaća naknada BH Pošti, što je koštalo preduzeće blizu tri miliona KM.

Ugovor s BH Poštom je kasnije raskinut zbog nemogućnosti plaćanja, navode izvori. Također, za vrijeme Novića došlo je do blokade računa ViK-a, što se do tada nikada nije desilo. Osim toga, uprkos povećanju cijene vode, dug prema dobavljačima konstantno raste. Pitali smo ViK koliki je taj dug trenutno, ali odgovor nismo dobili.

Redukcije vode

Još jedna zabrinjavajuća informacija do koje smo došli je da su trenutno sve pumpe u pogonu, iako je februar. Zbog konstantnog rada pumpe se redovno kvare, a postavlja se pitanje šta očekivati kada dođe ljeto, vrućine i povećana potrošnja vode.

Kako su nam kazali izvori iz ViK-a, u tim slučajevima, kada nema dovoljno vode, uvedu se tihe redukcije građanima pod krinkom kvarova. Dakle, kada se obustavi snabdijevanje gotovo cijelom gradu zbog navodnih popravki na sistemu, zapravo je vrlo moguće riječ o redukciji.