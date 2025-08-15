ViK pojasnio obračun računa i očitanje potrošnje nakon poskupljenja

Iz sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija (ViK) oglasili su se povodom očitanja potrošnje vode i ispostave računa nakon nedavnog poskupljenja njihovih usluga.

Podsjetili su da je Vlada Kantona Sarajevo krajem juna donijela odluku o novim cijenama usluga snabdijevanja vodom, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, koja je stupila na snagu 1. jula. ViK je izvršio vanredno očitanje i obračun utroška vode na dan 30. juna.

- Pojedinim korisnicima su u trenutku usvajanja nove cijene već bili ispostavljeni računi, pa im je naknadno poslan dodatni račun na dan 30. juna - pojasnili su iz ViK-a.

Naglasili su da oni koji su u junu dobili dva računa nisu bili naplaćeni po novoj cijeni kako ne bi bili oštećeni za fiksni dio koji je već obračunat. Prvi računi po novoj cijeni usluga tim korisnicima bit će ispostavljeni u tekućem mjesecu.

ViK je dodao da će manji broj potrošača dobiti račune za duži period očitanja. Svaki potrošač kojem bude ispostavljen veći račun zbog toga može se obratiti ViK-u kako bi se izvršila korekcija i prilagodio iznos u skladu s tarifnim kategorijama potrošnje.