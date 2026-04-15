Počelo postepeno puštanje vode u Sarajevu: Evo do kada se očekuje normalizacija

U većem dijelu Sarajeva danas je došlo do prekida u vodosnabdijevanju zbog radova na glavnom cjevovodu u Švrakinom Selu i trafostanici u Hrasnom, koje izvodi Vodovod i kanalizacija Kantona Sarajevo. Postepeno puštanje vode je započelo, a potpuna normalizacija očekuje se tokom noći.

Iz ViK-a su potvrdili da bi sistem trebao biti u potpunosti stabilizovan za nekoliko sati, odnosno do ponoći između srijede i četvrtka.

Radovi su započeli u ranim jutarnjim satima, kada je počela ugradnja elektromagnetnog mjerača protoka na distributivnom cjevovodu profila DN 500, na lokaciji ulice Sulejmana ef. Musića, na uglu sa ulicom Safeta Hadžića.

Prema informacijama s terena, tokom poslijepodneva uspješno je izvršena demontaža i presijecanje postojećeg cjevovoda DN 500, nakon čega je započela ugradnja novog uređaja.

Iz ViK-a ističu da će ovaj savremeni sistem omogućiti preciznije praćenje protoka vode, brže otkrivanje kvarova i gubitaka u mreži, kao i efikasniju reakciju u slučaju poremećaja.

- Novi sistem dodatno doprinosi unapređenju planiranja i optimizaciji rada kompletnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti predstavljaju nastavak strateškog procesa modernizacije i digitalizacije vodovodne mreže, s ciljem povećanja sigurnosti sistema i smanjenja gubitaka vode - saopštili su iz ViK-a.