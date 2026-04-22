Pavlović jutros ugasio Željezaru

Više od 10.000 ljudi je što direktno, što indirektno, bilo povezano s ovom kompanijom, a sada će ostati bez hljeba.

"Željezaru" Zenica je kupio Dodikov intimus Gordan Pavlović, kontroverzni biznismen iz Foče, kojem je evidentno jedini cilj bio da uništi ovo preduzeće, pa je za svega nekoliko mjeseci doveo preduzeće do gašenje proizvodnje, a uskoro će biti proglašen i stečaj.

Jutros je počelo gašenje proizvodnje čelika, a očekuje se da to sve bude finalizirano do kraja sutrašnjeg dana.

Kako je ranije portal "Avaza" pisao, veliku ulogu u prodaji "Željezare", pod sumnjivim okolnostima i za debelo potcijenjenih 20 miliona KM, ispred Trojke, imao je lično Dino Konaković.

Da se Bošnjaci ne dosjete toga, što je Konakoviću osnovni cilj, za direktora i minornog suvlasnika je postavljen izvjesni Ahmed Hamzić.

Kako je "Avaz" ranije najavio, ovo je i bio plan Elmedina Konakovića i Gordana Pavlovića, a sljedeći korak će biti otpuštanje svih radnika, kako bi Pavlović, koji je regionalno prisutan u Srbiji i šire, posveti se svom primarnom zanimanju, a to je da na ogromnom zemljištu Željezare, nakon gašenja Željezare, počne prerada sekunarnih sirovina, odnosno otvori se spalionica otpada koja bi trebala donijeti stotine miliona KM profita biznismenu iz Foče i njegovom partneru Dini Konakoviću.

Evidentno je da su njegove podle igre prozreli i iz Vlade FBiH, pa su predložili da se Energoinvest kao prvo kao partner uključi u spašavanje ove kompanije, a onda i da preuzmu kompaniju. Ostaje da se vidi da li će pod pritiskom javnosti biznismen iz Foče i Konaković pokleknuti i odustati od svojih prvobitnih namjera, a Nikšić spriječiti još jednu pljačku u režiji svog koalicionog partnera, kao što je to uradio i sa kupovinom Telemacha precijenjenom 200 miliona KM.