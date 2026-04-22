BiH izgubila milijardu maraka evropske pomoći

Zemlje zapadnog Balkana rizikuju trajni gubitak više od 700 miliona eura, ako se reforme u okviru Plana rasta ne završe na vrijeme, upozorila je komesarka za proširenje EU Marta Kos. Nakon što su aktuelne vlasti zemlju potpuno paralizirale i nakon što smo već ostali bez gotovo 212 miliona KM zbog kašnjenja s usvajanjem Reformske agende, BiH je pred gubitkom dodatnih 730 miliona KM namijenjenih za provedbu više od 50 reformi.

Prozvati krivce

Viši analitičar u Evropskoj inicijativi za stabilnost (ESI) iz Berlina Adnan Ćerimagić kaže da je riječ o ukupno blizu milijardu KM, kojoj treba dodati i gotovo dvije milijarde KM izgubljene kroz sankcije prema RS.

- BiH u posljednjih nekoliko godina gubi milijarde eura. Dodatno, što je možda i gore, građani i privreda gube kroz izostanak reformi dogovorenih kroz Plan rasta. Kritike iz EU su razumljive i dobrodošle, ali za politički život u BiH, za njenu budućnost i za informisane odluke građana, nije dovoljno samo konstatovati da država “nije ispunila uslove” - kaže Ćerimagić.