BiH izgubila milijardu maraka evropske pomoći

Zemlje zapadnog Balkana rizikuju trajni gubitak više od 700 miliona eura, ako se reforme u okviru Plana rasta ne završe na vrijeme, upozorila je komesarka za proširenje EU Marta Kos. Nakon što su aktuelne vlasti zemlju potpuno paralizirale i nakon što smo već ostali bez gotovo 212 miliona KM zbog kašnjenja s usvajanjem Reformske agende, BiH je pred gubitkom dodatnih 730 miliona KM namijenjenih za provedbu više od 50 reformi.
Prozvati krivce
Viši analitičar u Evropskoj inicijativi za stabilnost (ESI) iz Berlina Adnan Ćerimagić kaže da je riječ o ukupno blizu milijardu KM, kojoj treba dodati i gotovo dvije milijarde KM izgubljene kroz sankcije prema RS.
- BiH u posljednjih nekoliko godina gubi milijarde eura. Dodatno, što je možda i gore, građani i privreda gube kroz izostanak reformi dogovorenih kroz Plan rasta. Kritike iz EU su razumljive i dobrodošle, ali za politički život u BiH, za njenu budućnost i za informisane odluke građana, nije dovoljno samo konstatovati da država “nije ispunila uslove” - kaže Ćerimagić.
Neophodno je jasno reći, navodi, koje institucije, političke stranke i pojedinci snose odgovornost za to.
- Bez toga nema ni stvarne odgovornosti, a bez odgovornosti nema ni promjene. Građani imaju pravo znati ko ih košta milijarde eura, kako bi na izborima mogli donijeti odluke na osnovu činjenica, a ne opštih formulacija – komentariše Ćerimagić za “Avaz”.
Privatizacija države
Profesor Filozofskog fakulteta UNSA Salih Fočo kaže da bh. političarima nije ni stalo do napretka u BiH, nakon što su SNSD i HDZ praktično privatizirali dijelove države gdje imaju vlast.
- Njima je stalo da ode kritična masa mladih ljudi, kako ne bi ugrozili ovakav sistem u BiH. Trojka je neki raspršeni leptir koji ne može dobaciti ni do Drvenije, a kamoli da može promijeniti odnose u BiH. Oni su bili samo pokriće HDZ-u i SNSD-u za realizaciju njihovih dugoročnih ciljeva kojima teže da u potpunosti ovladaju političkim, privrednim, kulturnim i svakim drugim potencijalom na prostoru koji kontroliraju - smatra Ćerimagić.
Stoga, kako kaže, ne čudi ova blokada u kojoj se nalazimo.
- Građani im služe samo za izbore, da ih formalno ponovo legitimiraju. Zato se čini da je zaista Izačić jedini izlaz iz ovog stanja, jer oni koji nisu pod pokroviteljstvom stranaka potpuno su obespravljeni u BiH – ističe Fočo.