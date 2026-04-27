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VJETAR SLAB DO UMJEREN

U BiH danas sunčano, najavljen slab pljusak

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8°C, na jugu zemlje do 13°C

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Avaz

A. O.

27.4.2026

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. 

U poslijepodnevnim satima moguć je poneki slab lokalni pljusak u planinskim područjima. 

Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. 

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24°C, na jugu zemlje do 28°C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 5°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 23°C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
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