U BiH danas sunčano, najavljen slab pljusak

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U poslijepodnevnim satima moguć je poneki slab lokalni pljusak u planinskim područjima.

Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24°C, na jugu zemlje do 28°C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 5°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 23°C.