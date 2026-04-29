Završena sjednica Predstavničkog doma PSBiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je danas principe (prvo čitanje) Prijedloga zakona o Sudu BiH i Apelacionom sudu BiH, koji je predložio poslanik Predrag Kojović. Predloženi zakon prilikom glasanja nije dobio potrebnu entitetsku većinu glasova, pa je upućen Kolegiju Doma na usaglašavanje.

Navedenim zakonom se uređuju kontinuitet postojanja Suda Bosne i Hercegovine, osnivanje i uređenje Apelacionog suda BiH kao drugostupanjske instance, nadležnost, unutarnja organizacija, javnost rada, finansiranje i druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcioniranje Suda BiH i Apelacionog suda BiH.

Predviđeno je da sjedište Suda i Apelacionog suda bude u Sarajevu.

Predlagač u obrazloženju navodi da jedan od ključnih razloga za donošenje ovog zakona jeste potreba za jasnim razdvajanjem prvostepene od drugostepene i trećestepene sudske funkcije na nivou BiH.

- Dosadašnje rješenje, prema kojem je drugostepeno odlučivanje organizirano unutar istog suda kroz apelaciono odjeljenje, iako je osiguravalo formalnu dvostepenu zaštitu, u institucionalnom smislu nije u potpunosti reflektiralo standarde pune funkcionalne i organizacijske odvojenosti sudskih instanci – obrazložio je Kojović.

Zakon o porezu na dodatnu vrijednost

Predstavnički dom je usvojio, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji je predložila poslanica Rejhana Dervišević.

Kako je navela Dervišević, ovaj zakon je predložen s ciljem povrata plaćenog PDV-a za pomagala za osobe sa invaliditetom.

Zakon o carinskoj politici

Poslanici su po hitnom postupku usvojili i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o carinskoj politici BiH, koji je također predložila poslanica Rejhana Dervišević.

Ovaj zakon predložen je s ciljem otklanjanja diskriminatornih izraza korištenih u tekstu Zakona o carinskoj politici BiH, na način da se riječi „invalidna osoba“, zamjenjuju sa riječima „osoba sa invaliditetom“.

Dervišević je kazala da razlika između izraza „invalidna osoba“ i „osoba sa invaliditetom“ nije samo jezička, nego je pitanje vrijednosti i koncepta.

Zakon o radu u institucijama BiH

Usvojen je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanica Rejhana Dervišević.

Prema odredbama predloženog zakona, poslodavac je obavezan, na račun institucije, za sve zaposlene, odnosno za zaposlene koji to žele, planirati i organizirati sistematski pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u BiH.

Predloženo je da se sistematski pregled organizira najmanje jednom u periodu od četiri godine.

Poslanici su razmatrali principe (prvo čitanje) Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je predložilo Vijeće ministara BiH, ali je zakon zbog nedostatka entitetske većine prilikom glasanja upućen Kolegiju na usaglašavanje.

Zakon o komunikacijama

Poslanici su u prvom čitanju usvojili Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo prijedlog ovog zakona, kojim se regulira registracija korisnika javno dostupne mobilne telekomunikacijske usluge s plaćanjem unaprijed (prepaid service), s ciljem suzbijanja ili potpunog onemogućavanja zloupotrebe sredstava telekomunikacija za vršenje krivičnih djela.

Prijedlog zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla (P.Z.E.I.), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, a koji je razmatran u prvom čitanju, je zbog nedostatka entitetske većine upućen Kolegiju Doma na usaglašavanje.

Poslanici su večeras, u drugom krugu glasanja, po hitnom postupku, usvojili Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zabrani diskriminacije, koji je predložila poslanica Rejhana Dervišević.

Predstavnički dom ni danas nije razmatrao Reformsku agendu, čiji je podnosilac Vijeće ministara BiH, jer nije bio prisutan niko od predlagača.

Na dnevnom redu današnje sjednice bilo je i imenovanje jednog člana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine iz reda ostalih.

Nakon glasanja o svakoj od četiri kandidatkinje sa utvrđene rang liste, ni jedna od njih nije dobila potreban broj glasova da bi bila izabrana.