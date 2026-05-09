Isak krivi Katicu za oružje kod Prusca

Nakon što je Tarik Prusac ubio Elmu Prusac-Godinjak iz službenog pištolja, dok je bio pod mjerom zabrane prilaska žrtvi, loptica odgovornosti prebacuje se s jedne na drugu instituciju. Jasno je da se dogodio niz propusta u sistemu koji tek trebaju biti utvrđeni, jer Prusac je bio certificirani zaštitar s dozvolom za oružje, a u isto vrijeme je imao mjeru zabrane prilaska i presudu za nasilje u porodici iz 2016. godine. Od Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova dobili smo odgovor da je Prusac upućen na obuku na osnovu rješenja o odobravanju obavljanja poslova zaštite ljudi i imovine izdatog od nadležnog kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine FBiH. - Nakon provedene obuke, isto lice je 2005. godine steklo certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite. U tom trenutku nije postojala pravosnažna osuđujuća presuda koja bi predstavljala zakonsku prepreku za izdavanje certifikata – naveli su iz FMUP-a za „Avaz“. Prebacivanje odgovornosti Pitanje je kako Pruscu, koji je kasnije osuđen i izrečene su mu mjere zabrane, niko svih ovih godina nije oduzeo dozvolu za nošenje oružja i certifikat zaštitara.

Na pitanje da li se i na koji način vrši periodična provjera certificiranih zaštitara od nadležnih institucija iz MUP-a KS na čijem čelu je Admir Katica, napisali su nam da su zaštitarske agencije dužne svake dvije godine vršiti stručne obuke uposlenika, provjeru sposobnosti rukovanja oružjem, provjeru zdravstvene i psihofizičke sposobnosti, odnosno ljekarsko uvjerenje, a MUP KS, prilikom godišnjih inspekcijskih nadzora vrši kontrolu ispunjenosti ovih uslova.

MUP KS smo pitali i da li su i kada vršili nadzor nad poštivanjem propisa koji se odnose na razduživanje, evidenciju, čuvanje i odlaganje službenog vatrenog oružja nakon završetka radnog vremena zaposlenika u zaštitarskim agencijama na šta su oni odgovorili da je za to nadležno Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministar FMUP-a Ramo Isak kaže da to nije tačno.

- Kolege iz KS bih zamolio da malo bolje iščitaju zakon. Ovdje se ne radi ni o kakvoj instituciji, ovdje se radi o zaštitarskoj agenciji, a njihovu kontrolu vrši kantonalno ministarstvo, naravno i Federalno u segmentu poštivanja propisa. Sve što se tiče oružja je u nadležnosti kantonalnog ministarstva jer kantonalno ministarstvo izdaje dozvole za vatreno oružje kako agencijama, tako i fizičkim licima – objasnio je Isak. Dodao je da kada se treba oduzeti certifikat, kantonalno ministasrtvo upućuje dopis Federalnom ministarstvu, te da je u ovom slučaju najveći propust na Sudu. - Treba vidjeti da li su obavijestili MUP KS. MUP KS je trebao tražiti oduzimanje certifikata za navedeno lice, ali ja mislim da su bili dužni, ako dobro poznajem propise, da obavijeste i zaštitarsku agenciju – kazao je Isak za „Avaz“. Odgovor Suda Iz Općinskog suda u Sarajevu su nam kazali da u konkretnom slučaju, shodno Zakonu, nisu bili u obavezi dostaviti zaštitnu mjeru poslodavcu osumnjičenog, ali da su u skladu sa Zakonom obavijestili nadležni policijski organ. Međutim, još jedno pitanje koje se nameće jeste pitanje i političke odgovornosti, a ne samo institucionalne. - Ovdje postoji pravosudna odgovornost, a ne politička. Da pravosuđe u potpunosti svoj posao radi kako treba, preventivno bi se djelovalo na potencijalne izvršioce krivičnih djela – mišljenja je Isak. Na pitanje zašto se kao prvi čovjek sigurnosti u FBiH nije oglasio ili zakazao pres-konferenciju, kazao je da nije imao pres-konferencije, ali da su se obraćali medijima i da su se nakon svakog nemilog događaja očitovali, iako su svi ovi nemili slučajevi u Federaciji iz nadležnosti kantonalnih ministarstava. Ministar KS Admir Katica je nakon poziva „Avaza“ i pitanja o političkoj odgovornosti koja je u svim uređenim zemljama norma, a ne pitanje o kom se raspravlja, kazao da pošaljemo zvaničan upit na mail.

Do zaključivanja ovog teksta nije se oglasio. Šuti i Ćudićka Nisu se oglasili mnogi koji se inače oglašavaju na sve što se dešava. Sabina Ćudić, koja kaže da živi feminizam, o femicidu u Sarajevu ni slova.