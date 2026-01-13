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ZAJEDNIČKI NAPORI

Isak i Katica daju značajan doprinos unaprjeđenju rada policijskih agencija

Dodaju da zajednički napori i sinhronizirane aktivnosti doprinose efikasnijem odgovoru na sigurnosne izazove

Katica i Isak. Fena

FENA

13.1.2026

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (FMUP) s Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUPKS) ostvaruju izuzetno kvalitetnu i sadržajnu saradnju, zasnovanu na zajedničkoj viziji jačanja sigurnosti i zaštite građana na području Kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz FMUP.

Posebno ističu odličnu saradnju između federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka i ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admira Katice, koju karakterišu otvorena komunikacija, međusobno uvažavanje i kontinuirano koordinisano djelovanje u oblasti sigurnosti.

Dodaju da zajednički napori i sinhronizirane aktivnosti doprinose efikasnijem odgovoru na sigurnosne izazove te unaprjeđenju ukupnog stanja sigurnosti.

Isak i Katica daju značajan doprinos unaprjeđenju rada policijskih agencija kroz iniciranje i provođenje zakonskih izmjena koje su usmjerene na jačanje institucionalnih kapaciteta, poboljšanje pravnog okvira i stvaranje efikasnijih uslova za rad policijskih službenika.

Te reforme, navodi se u saopćenju iz FMUP-a, omogućavaju modernije, odgovornije i operativno snažnije policijske strukture, u skladu sa savremenim sigurnosnim izazovima.

Navodi se da Federalni MUP i MUP KS kroz uzajamnu podršku i zajedničko djelovanje rade na jačanju institucionalnih kapaciteta, razmjeni iskustava i unapređenju operativne saradnje policijskih agencija.

Istaknuto je da poseban fokus stavljen na nabavku savremene opreme, modernizaciju tehničkih resursa te poboljšanje uslova rada policijskih službenika, što direktno utiče na njihovu efikasnost i spremnost u obavljanju svakodnevnih zadataka.

- Ovakav partnerski odnos i zajednički rad FMUP-a i MUP-a KS predstavljaju snažan temelj za daljnje unaprjeđenje sigurnosnog sistema, s krajnjim ciljem pružanja što veće zaštite, sigurnosti i povjerenja građanima Federacije Bosne i Hercegovine - saopćeno je iz FMUP-a.

# RAMO ISAK
# ADMIR KATICA
# SARADNJA
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