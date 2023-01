Osmanović: Ovo je pokušaj izigravanja sa Ustavom BiH

Vijeće naroda RS danas je razmatralo Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

Budući da na sjednici Vijeća naroda nije postignuta saglasnost u pogledu navedenog zakona, u skladu sa postupkom zaštite vitalnog nacionalnog interesa, predmet je upućen Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine RS i Vijeća naroda RS za usaglašavanje zakona, propisa i akata.

Svi ostali klubovi jednoglasno podržali

Ovaj zakon je krajem prošle godine usvojila Narodna skupština RS-a, a Klub bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS je početkom januara donio odluku da se pokrene pitanje vitalnog nacionalnog interesa.

- Mi smo danas na sjednici Vijeća naroda glasali po Poslovniku, onako kako ide, a to je kada jedan klub pokrene pitanje vitalnog nacionalnog interesa, onda se glasa po klubovima. Klub Bošnjaka je pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa kad je u pitanju bošnjački narod i ostao pri tom stavu - kazao je Feni delegat u Klubu bošnjačkog naroda Adil Osmanović.

Dodao je da su ostali klubovi - Klub Srba, Klub Hrvata i Klub Ostalih, svi jednoglasno podržali zakon i konastatovali da tu nema povrede vitalnog nacionalnog interesa.

- Pošto smo mi ostali pri svom zahtjevu, formira se komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine RS koja će se pokušati ponovno usaglasiti oko zakona. Ukoliko tu ne dođe do usaglašavanja onda se to dostavlja Ustavnom sudu RS koji donosi konačnu odluku. Ono što očekujem i što sam rekao u diskusiji je da bi Ustavni sud RS trebao da bude na visini zadatka, a to je da prihvati odluku Ustavnog suda BiH iz septembra 2022. godine, u kojoj je tačno navedeno da je NSRS donošenjem ovog zakona prekršila Ustav BiH - naveo je Osmanović.

Pokušaj izigravanja s Ustavom

Prema tome, poziva Ustavni sud RS-a da štiti Ustav BiH i Ustav RS.

- No, vidjet ćemo kakvu će odluku donijeti - naveo je Osmanović.

Upitan ima li u ovom slučaju prostora za djelovanje visokog predstavnika, potvrdno je odgovorio.

- Naravno da ima. Ovo je pokušaj izigravanja sa Ustavom BiH, sa Ustavnim sudom BiH i inače sa ustavno-pravnim poretkom BiH. Cijenim da bi ovdje visoki predstavnik i druge institucije BiH morale reagovati. Ne može se na ovako bezočan način kršiti Ustav BiH, a da niko ne pomišlja ne određene posljedice - kazao je Osmanović.