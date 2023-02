Aner Žuljević za "Avaz": Od početka zagovaramo programske koalicije

- U prilog tome govori i činjenica da je konačna verzija programa dostavljena svim partnerima 15.01.2023. godine, na koji tada tri partnerske stranke nisu u dogovorenom roku dostavile bilo kakve dopune i primjedbe.

Stoga, očekujemo da se usaglašeni tekst programskog dokumenta potpiše bez daljeg odlaganja, uz uvažavanje manjih opaski koje su uputile Naša stranka i PDA - kazao je Žuljević za portal "Avaza".

U nastavku procesa uspostave vlasti, očekuje prirodni red koraka - izbor rukovodstva FBiH, potpisivanje programa, te podršku mandataru.

- To u potpunosti odražava sve ono što je do sada i urađeno. Na kraju, pozivamo partnere da zajednički, efikasno privedemo posao uspostave programske vlasti do kraja i kroz institucije preuzmemo odgovornost za rješavanje problema naših sugrađana.

Naša domovina je umorna od tehničkih mandata u kojima su se potrošile milijarde maraka javnog novca - ističe Aner Žuljević za portal "Avaza".