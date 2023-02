Dodik vrijeđa Šmita: Čovjek laže, da ne kažem s*re

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik tokom današnjeg obraćanja na konferenciji za medije govorio je o izjavi visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christian Schmidt), koji je u intervjuu za beogradski NIN Šmit je rekao kako je u prethodnom periodu bilo trenutaka u kojima su se on i Dodik povremeno susretali.

- Dugo se poznajemo. Prije dvije godine smo razgovarali telefonom o mom imenovanju, i tada mi je ponudio da se sretnemo, ali se čini da ga je u međuvremenu napustila hrabrost - rekao je Šmit.

Čestitka za rođendan

Dodik je na ovu Šmitovu izjavu oštro odgovorio neprimjereno.

- Čovjek laže, da ne kažem da s*re - rekao je Dodik.

- Znam da sam prošle godine bio u Antaliji i on je iskoristio priliku da, s obzirom na to da je meni 12. marta rođendan dođe i čestita. To je sve - rekao je on.

Bez podrške

Dodik je kazao da nikada nije dao podršku da Šmit bude visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.

- On nije ni lažni visoki predstavnik. Može da nađe dvoje troje ljudi s kojima će se sresti, ali institucionalno, ja predstavljam RS, Željka, Radovan, nek pokaže kad se sreo s nekim - rekao je Dodik tvrdeći da je Šmit "nula" i osvrćući se potom na politiku Njemačke.