Mehmedović: U "zraku" je treći entitet

Zastupnik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović oglasio se na Facebooku gdje ističe da je "u zraku treći entitet".

Njegov status prenosimo u cijelosti.

- U "zraku" je treći entitet.

Šta je scenarij ako ne bude saglasnosti Lende za Vladu Federacije odnosno ako Stojanović i Bradara ne pristanu na Lendin prijedlog?

Šmit je onda prisiljen da interveniše.A šta ako Šmit ne interveniše? Mislim da se tu onda krije najveća opasnost.

"Onda tek počinje igranka"

Ustavni slom FBiH?

Onda tek počinje "igranka", samo ne znam je li je priželjkuju svi ili samo neki!

Ako Lendo ne da saglasnost i ako po tom Šmit ne interveniše slijedi:

- HNS će reći da je sve dio plana da se Hrvatima onemogući sudjelovanje u vlasti na federalnom nivou i da je u pitanju rušenje uređenja Federacije prema Vašingtonskom i Dejtonskom sporazumu i prisilna izmijena Dejtona.

Čović i HNS mogu izaći u javnost i reći da se povlače iz vlasti na federalnom nivou i osnivaju privremenu hrvatsku samoupravu u kantonima sa hrvatskom većinom te da traže od međunarodne zajednice da im dopusti samoorganiziranje jer oni ne mogu biti žrtve rušenja ustavnog poretka FBiH.

Novo stanje na terenu

Federacija više ne postoji – de facto, imamo novo stanje na terenu. Učinili smo sve da se dođe do rješenja, ali očito da to nije moguće i mi smo natjerani na ovaj potez. Obzirom da ne snosimo nikakvu krivicu, tražimo ovaj put jasnu podršku OHR-a i PIC-a kako bi spriječili plan da se onemogući Hrvatima učešće u vlasti Federacije jer očito da je to cilj.

Pitanje slijedi: Ko bi sve bio odgovoran za ovaj mogući scenarij? I koga bi međunarodna zajednica okrivila da je raznio Federaciju?!

Odgovor je jasan...kriva je SDA, što bi bilo opravdanje za njenu dalju destrukciju i eliminaciju iz svih političkih procesa. Da li će se desiti ovaj mogući scenario, mnogo zavisi od režisera - napisao je Mehmedović na Facebooku.