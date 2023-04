Novaković-Bursać: "Ne znam zašto je sporno pojačavanje nadzora na međuentitetskim granicama"

U ovim trenucima je potrebno pojačati nadzor nad međuentitetskim granicama, ne znam šta je tu kome sporno - rekla je za BHRT poslanica SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković-Bursać.

- Pozivam građane da obrate pažnju, na svim mogućim entitetskim granicama se mogu vidjeti jako dobre kamere, sistemi za praćenje i nadzor - rekla je Novaković-Bursać komentarišući uznemirujuću najavu o angažovanju policije za nadzor međuentitske linije.

Ova najava je u oviru plana djelovanja organa i predstavnika RS u institucijama Bosne i Hercegovine o zaštiti imovine koju su potpisali danas predstavnici parlamentarnih stranaka iz RS, a Novaković - Bursać smatra da je današnje potpisivanje ovog plana samo reakcija RS.

Kršenje Ustava

- Mi godinama upozoravamo da je praksa kršenja Ustava, nedogovaranja, uzurpacije institucija u cilju jednostranih akcija ili provođenja određenih politika, koje mi zovemo platformom političkog Sarajeva, je nešto što nas uvodi u inenzivnije krize. Ovo je još jedan institucionalni odgovor, jer SNSD ima većinu. Mi aktivnosti usmjeravamo na kontinuitet kršenja Ustava i unutrašnje strukture, na štetu RS. Nama su građani dali povjerenje na svim nivoima i naš zadatak je održavanje stabilnosti i unapređenje socio-ekonomskih prilika, ali i održanje samostalnosti RS u okviru BiH, na bazi Ustava - rekla je Novaković-Bursać.

Ona se osvrnula i na to što SDS nije prisustvovao današnjem potpisivanju, iako je v.d. predsjednik stranke Milan Miličević prije toga održao konstultativni sastanak sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom.

- To je stranka koja nema nikakav više kredibilitet u narodu, gubitnici na svim nivoima, a ovo je primjer i zašto. Oni su imali taj dokument pred sobom, nijednim svojim gestom (Miličević) nije dao do znanja da mu se nešto tu ne dopada. Razumije on sve, ali je stranka u raljama drugih centara. Ovo obrazloženje je matrica koju plasiraju određeni centri, usudit ću se da kažem, oko Američke ambasade. Potvrđuje se ono što smo mi godinama tvrdili, da ta stranka nema svoju autentičnu politiku, ona slijedi stavove koji nisu njihovi. Ovo je debakl, lična sramota - rekla je poslanik SNSD-a.

Date koncesije na rudnike

Bosna i Hercegovina 30 godina nakon rata, naglašava Bursać, funkcioniše tako što je svaki entitet, u mjeri gdje je imao priliku, stavlja u funkciju svoje prirodne resurse.

- RS nikad nije pitala zašto i kome su date koncesije na rudnike po Federaciji, zašto i kome su date riječni tokovi itd., znajući da je to nadležnost Federacije da reguliše. Bojim se da oni, problematizujući ovo pitanje, uopšte nisu svjesni kud bi to moglo odvesti, jer nevjerovatno je da u politikama tih stranaka se samo stavlja u fokus da ste protiv RS i njenih nadležnosti, a šta će biti, to je njima sada sekundarno - naglašava Novaković-Bursać.

Ona smatra da RS nije prezadužena, kako se smatra, te da je finansijski stabilna.

- Nije se Vlada RS jutros probudila i pravila budžet. On je usvojen u septembru i prave se aktivnosti i podloge da se to izbalansira - rekla je, između ostalog, Novaković - Bursać.