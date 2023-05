Draško Stanivuković zaplesao uz pjesmu Majli Sajrus

Stanivuković je na Facebooku naveo da je osmijehe i dobru zabavu na ulice Banje Luke i ove godine izmamio Banjalučki karneval sa preko 20 grupa iz cijelog svijeta:



- Manifestacija koju smo prošle godine započeli, a koja će živjeti i u godinama koje dolaze. Ponosan sam što sam zajedno sa svojim saradnicima uspio ono što mnogi do sada nisu, a to je da Banjoj Luci damo neki novi duh i šarm, a to se osjeti na svakoj manifestaciji, ali i po velikoj podršci koju nam pružate na svakom koraku. Zapamtite, Banja Luka vas voli - kazao je.