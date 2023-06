Najmanje 2.000 učenika iz RS upisuje fakultete u Srbiji

U akademskoj 2023./2024. godini, najmanje 2.000 brucoša iz RS dobit će studentski indeks u Srbiji a najviše zanimanje iskazali su za tehničke fakultete, procjene su Udruženja studenata iz RS u Srbiji.

Manji broj se opredijelio za Filozofski fakultet

Predsjednik Udruženja Dejan Pudar izjavio je da se manji broj završenih srednjoškolaca iz RS s kojima je Udruženje u kontaktu opredijelio za medicinu i neki od smjerova na Filozofskom fakultetu.

Naveo je da je uz pomoć Udruženja iz Hercegovine na prijemni u Novi Sad početkom ove sedmice organizovano došlo 150 budućih brucoša, kojima je pružena sva potrebna logistika.

Najviše studenata uz Brčkog i Bijeljine

- Udruženje je našlo sredstva da sve to finansira. Od Trebinja do Višegrada, iz svake općine došao je neko kome je odgovarao ovaj termin. Dočekali smo ih, pomogli im naći smještaj, pokazali im kako sve to funkcioniše, od šalter-službe pa dalje, kako izvaditi određene dokumente, gdje mogu jesti, gdje polažu prijemni - rekao je.

Navodi kako najveći broj studenata tradicionalno dolazi iz Brčkog i Bijeljine.