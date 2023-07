Safet Softić za "Avaz": I Alija je imao protukandidate

Burno je ovih dana u Stranci demokratske akcije (SDA). Iako je do Kongresa stranke ostalo više od četiri mjeseca, linija okupljena oko Bakira Izetbegovića pod svaku cijenu želi osigurati još jedan mandat lideru ove stranke, kojem se stolica trese već mjesecima.

Safet Softić, potpredsjednik SDA i državni delegat u Domu naroda, rekao je jučer za „Avaz“ da je još rano govoriti o Kongresu, ali da je dobro to što ima više kandidata.

Što se tiče Statuta SDA, on predviđa najmanje dvostruke kandidate za sve funkcije unutar stranke. Statut je to regulirao još davno, na početku osnivanja stranke. Čak je i rahmetli Alija Izetbegović imao protukandidate na kongresima na kojima je biran za predsjednika. Tako da je to statutarna stvar - kaže Softić.

Imaju nastup

Smatra da je već počeo otvoreni sukob na relaciji Izetbegović – Mehmedović, s obzirom na to da su oni etablirani kao kandidati, te se slaže s tim da tu već postoji određeni rivalitet.

- Vidim da imaju svoje nastupe. Ali mislim da su, dok se organizacije stranke koje su zadužene za organiziranje Kongresa ne izjasne, to sve lične kandidature. Teško je reći koliko će biti kandidata. Vidjet ćemo u septembru. Ima dosta vremena. Osim toga, jasne su procedure, a to je da se, prema Statutu, dobije podrška i da baze kažu svoje - navodi Softić.