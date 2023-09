Meteorolozi imaju dobre vijesti: Ne brinite se, septembar će biti iznad prosjeka

Magla i pojačana rosa u kotlinskim predjelima Bosne, dodaje meteorolog, bit će uobičajena pojava sve do kraja prognoznog perioda, tj. do 19. septembra, što će malo kvariti ugođaj.

U pogledu padavina, očekuju se manje količine od prosjeka, iako su signali za padavine ovog puta nedovoljno pouzdani, ipak moramo biti spremni na deficit u odnosu na uobičajene količine za jesen, posebno u centralnim predjelima Bosne.

Jutra svježa

Do 8. septembra u Bosni jutra svježa uz minimalne temperature od 9 do 14, u Hercegovini od 15 do 20 stepeni, danju najviše temperature zraka u Bosni od 24 do 29, u Hercegovini od 28 do 33 stepena.

U periodu od 9. do 15. septembra vrijednosti temperatura zraka u jutarnjim satima kretat će se od 12 do 17 stepeni u Bosni, na jugu zemlje od 16 do 21 stepen, u najtoplijem dijelu dana maksimumi se očekuju do 33 u Bosni i 35 stepeni u Hercegovini.