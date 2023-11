Bećirović Vučiću: Sloboda kretanja je zajednički interes regije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga čudi sastanak predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića i člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u Parizu te da to ukazuje na dvostruke aršine kada je riječ o poštovanju teritorijalnog integriteta.



Rekao je i kako je to "dobro za Srbiju da zna sa kim ima posla". Bećirović do sada nije komentirao ove izjave, ali danas je za "Avaz" u Cirihu poručio da su one besmislene.

- Njega treba informisati da je tri sporazuma iz Berlinskog procesa od 15. novembra 2022. godine potpisao Zoran Tegeltija, koji je bio predsjedavajući Vijeća ministara BiH iz SNSD-a, a Milorad Dodik je tada bio u Predsjedništvu BiH. Oni su izglasali i potpisali taj sporazum o slobodi kretanja - rekao je Bećirović za portal "Avaza".

Naglasio je da se s Kurtijem razgovaralo o slobodi kretanja s ličnim kartama i da to niko ne blokira, što je, kako je rekao, u skladu s potrebama evropskih integracija u regionu.

- To je Dodikova politika potpisala, ali to su ljudi koji ne poštuju ni riječ, ni potpis ni ništa. Prema tome, neka kroz tu svoju propagandu, a mi znamo kakva je, ne plasiraju laži. Mi ćemo nastaviti sarađivati, a to s kim ćemo se sastajati nije niti će određivati Vučić. Ja sam legalista, poštujem Ustav, zakone i procedure. Znamo mi vrlo dobro koga jesmo priznali, a koga nismo - istakao je Bećirović za "Avaz".