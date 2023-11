Salkičević-Dizdarević: Prilikom izmjena Izbornog zakona insistirati na provedbama presuda iz Strazbura

Zastupnica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Ermina Salkičević-Dizdarević (SDP) na Federalnoj televiziji govorila je o izmjenama Izbornog zakona BiH.

Vezano za legitimno predstavljanje, ona je kazala da su sva tri člana legitimna i da oni nisu predstavnici samo jednog naroda, nego svih građana.

- Mi kažemo član Predsjedništva BiH iz bošnjačkog naroda, ali to nije Bošnjak koji samo predstavlja Bošnjake, nego dolazi iz tog naroda. Šta je legitimno šta je legalno? To kod nas nema istu konotaciju kao u drugim zemljama, ali ne želim da budem ničiji advokat u tom smislu, kao neko ko dolazi iz SDP-a za mene je demokratsko najvažnije - Istakla je.

Proevropska retorika

Mišljenja je da je HDZ trebao podržati rješenja koja postoje u evropskoj praksi s obzirom na proevropsku retoriku.

- Znam da HDZ često naglašava svoju proevropsku opredijeljenost, deklarišu se kao promotori evropskih vrijednosti. Zašto onda ne pogledati kako je to urađeno u evropskim zemljama pa da to uradimo i kod nas, ali mi nemamo političke volje i sve dok smo u svojim torovima, mi ćemo ovo građansko mijenjati, ne etničkim, nego plemenskim. Međunarodna zajednica također nije potpuno iskrena u odnosima prema BiH, zagovaraju jedno, a kada pričamo o rješenjima u njihovim zemljama, to je potpuno druga stvar, tamo je isključivo građansko, a etničko zadržavaju za kuću - naglasila je.

Ona je ukazala na nužnost izmjena Ustava BiH, a ne samo pojedinačnih zakona. Naglasila je da potencijalni dogovor sa HDZ-om mora uključiti i presude Evropskog suda za ljudska prava.

- Stav Trojke pa i SDP-a jeste da ono što dijelimo kao vrijednosti su vrijednosti EU i svima je vrlo jasno da ako pričamo o zakonitostima, bez provedbi odluka Evropskog suda za ljudska prava, mislim da je bezpredmetno i razgovarati - rekla je Salkičević Dizdarević.

Šest presuda

Istaknula je da se mora insistirati na provedbi šest presuda ESLJP.

- Od 2009. do 2023. godine mi smo imali šest presude koje se tiču ugrožavanja pojedinca da aktivno ili pasivno učestvuje u izbornom procesu. Prvih pet presuda su se odnosile na zaštitu pasivnog prava, a Kovačević je otišao u drugu krajnost, zaštitu aktivnog prava. Ono što nam je svaka od tih presuda naložila jeste izmjena Ustava BiH u smislu građanskog. To je ono na čemu moramo insistirati, kako ćemo, vidjećemo. Ono što ne bi valjalo jeste da Ustav ostane onakav kakav jeste. Da li će se desiti neke dramatične promjene, ja mislim da treba da idemo malim koracima, ali da postignemo nešto čime ćemo biti svi zadovoljni, a ne da ostanemo zakopani u vlastitim rovovima - rekla je ona.

Navela je da se mora i opozicija uključiti u potencijalna rješenja, ali da se treba kretati u pravcu članstvu u EU. Istakla je i da trenutno postoje radne grupe koje rade na izmjenama Izbornog zakona.