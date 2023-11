Kako je samozvani psiholog i teolog rasturio Muharemovićevu porodicu: Udata Enisa se "šerijatski" udala za Tulu i ostavila petero djece!

U jednom trenutku mi reče kako nema više ljubavi i poštovanja prema meni, što me baš pogodilo. No, kada je zaspala, ostalo mi je u glavi pitanje kako li se onda dogovaraju ako nema poruka. Ukucam njegovo ime u Viber i otkrijem – skriven chat i PIN broj. U tom sam se trenutku skamenio - pojasnio je Muharemović hronologiju razbijanja braka s Enisom.

- Duže je vrijeme odbijala takav korak i imena koja sam joj predlagao i zato me začudilo otkud najednom već dogovoren sastanak s Edinom. No, kako sam bio njegov dalji prijatelj, poznajem ga skoro 20 godina, bio sam mu nekoć i asistent u ljetnoj školi i lektorirao dvije od tri njegove knjige, pomislio sam da u tome nema nečega lošeg ako će joj pomoći. Ispostavit će se potpuno suprotno: povjerenje i poziciju psihologa iskoristio je da zadobije njenu naklonost i ljubav, na seansama joj ponudi brak i razori porodicu građenu skoro 15 godina, a njene roditelje ucjenjuje za pare - opisao je početak životne agonije Damir Muharemović.

So na ranu Enisinom mužu Damiru, roditeljima, prijateljima i svim njihovim poznanicima dosuo je video njenog šerijatskog kvazivjenčanja s Tulom.

Na videu se vidi muškarac koji sjedi ispred Edina i Enise te ih ispituje da li „uzimaju jedno drugo“. Oni pristaju i sve vrijeme se smješkaju. Također, u videu koji se pojavio na mrežama vidi se kako Tule stavlja pištolj na Kur'an!?

U izjavi za "Dnevni avaz" je rekao da želi sačuvati svoju djecu od svega lošeg.

- Ta činjenica da je taj zakon o takvom djelovanju 2011. godine usvojen, a on bi trebao urediti oblast u vezi s tim ko su ljudi koji se mogu baviti psihologijom i pomaganjem… Trenutno imamo takvo stanje da se svako može baviti psihoterapijom, a da nema za to licencu. Postoji, naravno, i pitanje etike psihologa. I to je tema, to je vijest - kazao je Muharemović.

Hvata jeza

On sada za sve krivi isključivo Edina Tulu, nikako suprugu Enisu.

- Imam materijale koji nisu za javnost. To se dešava konstantno među ljudima. Samo molim sve za razumijevanje. Ne bih ni ovo objavio, Allaha mi, da nije prijetio. Onda sam odlučio da objavim, pa neka narod presudi - kaže Muharemović u razgovoru za "Avaz".

Kaže da je Tule pun nekakvih narativa kojima pokušava skrenuti pažnju sa suštine.

- Evo sada piše da je to nekakav eksperiment. Pa onda govori da to ima veze s politikom. Kakve ja veze i moja supruga imamo s politikom? On je, kada je shvatio kakve ja njegove materijale imam, pokušao na neki način na te neke ljude napraviti pritisak da me nazovu, da kažu, neka, nemoj. Pusti me više, čovječe Božiji, idi u ludnicu - dodaje Damir Muharemović.

Na kraju kaže da Tule ne vidi granicu morala, da je njegovoj supruzi slao poruke od kojih ga hvata jeza.

- On interpretira sve na način "ja sam vuk, a sve drugo je plijen i ja ću da uzmem sve što želim, ne može se niko o mene ogriješiti, a ja mogu sve". To je neshvatljivo. To je njegov stav i ja sam zbog toga ovo sve objavio - rekao je na kraju.

Supruga Edina Tule Aida Tule oglasila se nakon što joj je suprug uputio brutalne prijetnje, a svoj potez opravdao navodnim društvenim eksperimentom. Ona se ogradila od odluka koje je Edin Tule donio, od njegove komunikacije na društvenim mrežama, pa do načina kako se odnosi prema ljudima.

Zvao majku da prokune njegove neprijatelje

U jednom Facebook komentaru Edin Tule zove svoju majku Dervišu da prokune njegove neprijatelje te joj daje imena ljudi.