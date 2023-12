Tri mjeseca od iznenadne smrti dječaka Aleksandra: Porodica snosila troškove obdukcije, a nalaz još nisu dobili

Tri mjeseca je prošlo od iznenadne smrti 11-godišnjeg Aleksandra Kovača iz Bijeljine. Preminuo je 28. avgusta, tri dana nakon što je primljen u bijeljinsku bolnicu „Sveti Vračevi“ zbog glavobolje. Prošao je i mjesec otkako je dječakovo tijelo ekshumirano i obavljena obdukcija, prema prijedlogu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.



Ono što je šokantno jeste da je te troškove u iznosu od 1.200 KM snosila porodica.

Obdukciju je izvršio patolog i sudski vještak iz Tuzle Zdenko Cihlarž, a, kako nam je rekla Danijela Ognjenović-Kovač, Aleksandrova majka, on nije htio uraditi ekshumaciju i obdukciju dok mu ne bude plaćeno.

- To je bio uslov. On ne može svog pomoćnika da ubijedi da radi zato što je njemu Tužilaštvo već dugovalo za dvije ili tri ekshumacije što je radio. Dala sam novac advokatu koji je u moje ime to odradio - rekla nam je Danijela, naglasivši da nalaz obdukcije još nikad nisu dobili.