GRAS: Doći će do izmjene u odvijanju javnog prijevoza u utorak u ovim ulicama

KJKP Gradski saobraćaj Sarajevo (GRAS) je saopćio da će u utorak doći do izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza.



Zbog odavanja počasti na Spomen-obilježju ubijenoj djeci Sarajeva u ulici Maršala Tita u utorak, 7. maja, u vremenu od 12:45 do 13:00 sati, te od 13:30 do 13:45 sati doći će do privremene obustave saobraćaja, što će dovesti do sljedeće izmjene u odvijanju javnog gradskog prevoza putnika.

Tramvajski saobraćaj će se odvijati na relaciji Ilidža – Skenderija, te neće biti u funkciji na relaciji Skenderija – Baščaršija – Higijenski zavod.

Linija 31e Vijećnica – Dobrinja mijenjat će polazni terminal i dijelom trasu linije, te će umjesto s Vijećnice polaziti s terminala Trg Austrije, a na relaciji Trg Austrije – Skenderija u oba pravca saobraćat će trolejbuskom trasom.

Linije koje polaze s Doma Armije mijenjat će polazni terminal, te će umjesto sa Doma Armije polaziti s terminala Drvenija, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću GRAS-a.