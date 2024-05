Stevanović o imenovanju dr. Gavrankapetanovića: Dokumentacija mu ispravna, komisija utvrdila da postoji tehnička greška u konkursu

Dragan Stevanović (SDP), član Upravnog odbora KCUS-a, kazao je da je dokumentacija prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića ispravna i da je to utvrdila komisija Vlade.

On kaže da je to znao od početka i pitao šta će sada branioci lika i djela ministra Rimca komentarisati baš me interesuje i čekam sa nestrpljenjem.

- E ta ista komisija tvrdi da postoji "tehnička greška" u samom konkursu pa će to vjerovatno biti razlog za nastavak trakavice. U suštini prava greška nije tehnička i u organizaciji je UKCS. Da pojasnim: U nadležnom sudu KCUS je registrovan kao javna ustanova čiji su osnivači Predsjedništvo RBiH i Skupština grada Sarajeva (dva organa koja trideset godina ne postoje).

Donošenjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti u FBiH 2010. precizirano je ko i kako može osnovati javnu zdravstvenu ustanovu pa i KCUS. Za 14 godina nikad nije donešen osnivački akt o osnivanju KCUS-a, a kantoni "osnivači" koji nisu donijeli akt o osnivanju i sporazum o međusobnim osnivačkim pravima uredno delegiraju članove u UO i upravljaju KCUS (bez zakonske osnove). Statut KCUS na koji je saglasnost dalo Ministarstvo zdravlja nema pravnu snagu jer nema na Zakonu propisanoj osnovi osnivača /ce i nije usklađen sa Zakonom.

Na prvoj sjednici PUO sam ukazao na ovo i tražio da nadležni (Vlada FBiH i vlade kantona suosnivača) postupe po Zakonu. Nisu do danas, a nisu već 14.godina ni prethodne vlade. Toliko o "tehničkoj grešci ". U konkursu i razlogu za nastavak trakavice oko izbora generalnog direktora UKCS, greška nije tehnička nego sistemska i nije do PUO - naveo je Stevanović.