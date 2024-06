U BiH pljuskovi i grmljavina: Evo šta nas očekuje za vikend

U BiH se očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima, koji mogu biti praćeni grmljavinom. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne su lokalno moguće intenzivnije padavine. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu i sjeveru zemlje do 27 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 23 stepena.

Trodnevna prognoza

U petak 31.05.2024., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na sjeveru i zapadu Hercegovini intenzivnije padavina praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Na planinama i visoravnima očekuju se olujni udari juga. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 19 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 28 stepeni.

U subotu 01.06.2024., u većem dijelu zemlje sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom noći u Hercegovini se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na planinama i visoravnima povremeno jaki udari juga. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu i sjeveru zemlje do 29 stepeni.

U nedjelju 02.06.2024., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sunčanije u prvom dijelu dana. U jutarnjim satima lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini i istočnim područjima Bosne, a poslije podne i tokom noći širom zemlje. Vjetar slab, uglavnom, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, a dnevna od 20 do 26, u sjeverim područjima Bosne do 28 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Uz nestabilno vrijeme, kod hroničnih bolesnika su moguće nešto izraženije tegobe, osobito u toplijem dijelu dana, kada bi osim relativno visokih temperatura, problem mogao predstavljati i pojačan osjet sparine. Preporučljivo je u ovom periodu izbjegavati teže fizičke napore. Moguće su reakcije na promjenu u vidu glavobolje, malaksalosti, nervoze. Svježija noć i jutro, pozitivno će djelovati na opštu sliku.