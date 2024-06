Marin Vukoja za "Dnevni avaz": Cijeli život radim profesionalno

Čudi me da Denis Bećirović, čovjek s kojim sam radio, toliko surađivao i koji zna moje kvalitete, prije svega pravne, može tvrditi da na poziciji sudije Ustavnog suda BiH treba biti osoba s visokomoralnim kvalitetama.



Bez incidenta

Kaže ovo u ekskluzivnom razgovoru za „Dnevni avaz“ Marin Vukoja, novi sudija Ustavnog suda BiH, kojeg je Parlament FBiH na maratonskoj sjednici u Sarajevu imenovao na ovu poziciju.

- Radim cijeli život profesionalno, nemam nijedne mrlje u karijeri. Upravo to što se traži, visokomoralne kvalitete propisane Ustavom, mislim da ispunjavam. Zato sam se i javio na natječaj. Ono što je predviđeno Ustavom BiH kao uvjet, ispunio sam, javio se. Cijeli život sam bio profesionalac. Sedamnaest godina radim u Parlamentarnoj skupštini, nijednog incidenta nemam, na bilo kojoj osnovi, bilo kakav propust. Pogotovo sam ponosan što sam dobar dio sebe za ovih 17 godina ugradio za izgradnju službi Parlamentarne skupštine, i to na jedan visok nivo, zajedno sa svojim kolegama i službenicima, kako ni u čemu ne bismo zaostajali za Evropskim parlamentom. Na to sam posebno ponosan - kaže Vukoja.

Dobro se znamo

Na pitanje kako komentira priče da je stranački čovjek te višemjesečne napade na njega, odgovorio nam je:

- Pogotovo me sada čudi, jer sam surađivao dugo godina s članom Predsjedništva Denisom Bećirovićem, kada u jednom trenutku boldira da se traže visokomoralne kvalitete, a mi se vrlo dobro znamo i osobno. A u to su se uvjerili svi zastupnici iz svih političkih stranaka za ovih 17 godina. Što se tiče moralnih kvaliteta, one se ne mogu izlagati, ali zna gospodin Denis Bećirović vrlo dobro moje kvalitete - i moralne i pravne. A znate iz Predsjedništva ko je imenovan za razne veleposlanike, a onda govorite o nečijem iskustvu i „vagate“ ga. Ima tu dosta priče - navodi Vukoja.

Nisam izražavao političke stavove

- Najveću sam diskriminaciju osjetio prije godinu i po, kada je Ustavni sud FBiH imenovao sudiju koji nikad nije radio u pravosuđu, a bio je izrazito politička osoba i politički aktivan, za razliku od mene koji jesam nekad bio na rezervnoj listi za Dom naroda. Danas na mnogo političkih funkcija imamo nestranačke ljude. Ja nikad nisam javno izražavao političke stavove - ističe Vukoja.