U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Tokom dana, ponegdje u planinskim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stepena.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 28 stepeni.