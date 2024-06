Mentalno zdravlje u "Gerontološkom centru": Zanemareni od najbližih srodnika

Domovi za starije i nemoćne postoje kako bi se brinuli za one koji ne mogu brinuti za sebe. Kako se životna dob naših najstarijih povećava, tako raste i potreba za sve većom brigom.

- Starije osobe najčešće dolaze u dom zbog narušenog zdravstvenog stanja ili zbog samoće.

Pored toga, u posljednje vrijeme, zbog porasta porodičnog nasilja, bilježimo dolaske u dom putem centara za socijalni rad, usljed zlostavljanja starijih osoba od strane najbližih srodnika, kao i smještaj osoba u stanju socijalne potrebe (neriješeno stambeno pitanje ili koji nemaju prihode ni po kojem osnovu) – kazala nam je Bahto.

Problemi s depresijom

Bahto je naglašavala kako je mentalno zdravlje osoba starije životne dobi često narušeno.

- Pored narušenog fizičkog zdravlja u starijoj dobi, došlo je do porasta psihičkih oboljenja; najčešće su to depresija, anksiozni poremećaji te psihoorganski sindrom. S obzirom da je učestalost moždanih udara u starijoj dobi veća, to je i pojava simptoma demencije učestalija. Na smještaj sve češće dolaze osobe u terminalnim fazama bolesti i sa simptomima demencije (vaskularne, Alzheimerova demencija, nespecifične demencije itd.) – istakla je Bahto.

Dodala je kako se starosna granica za pojavu demencije u posljednje vrijeme spustila te nerijetko na smještaj dolaze i osobe u 50-tim godinama s teškim oblicima demencije.

Najčešće starije osobe koje se smještaju ostaju do smrti, rijetko se dešava da neko ne može da se adaptira na kolektivni smještaj ili da se nakon oporavka vrati u svoj dom. Iako dom pruža sve adekvatne uslove za brigu, stariji se često susreću sa samoćom i depresijom zbog odvojenosti od porodice.

Liste čekanja

U posljednje vrijeme liste čekanja u domovima za starije i nemoćne na području Federacije BiH sve su duže, a smještajni kapaciteti ne mogu zadovoljiti potrebe brojnih korisnika. U svim ustanovama su, usljed inflatornih skokova i poskupljenja, povećane cijene smještaja.

Troškovi boravka u KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo za pokretne/nezavisne korisnike iznose 700 KM, za nepokretne/zavisne iznosi 850 KM i smještaj u jednokrevetnoj sobi iznosi 1000 KM.