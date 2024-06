Deset dana godišnjeg odmora luksuz: Na Maldive za 5.500, kod komšija za 16.000 KM

Deset dana ostalo je do kalendarskog početka ljeta, mada su temperature posljednjih dana u Bosni i Hercegovini nagovijestile da je ovo godišnje doba stiglo znatno ranije.



Mnogi ljetne odmore planiraju unaprijed, samim tim i odvajaju novac kako bi sebi i svojoj porodici mogli priuštiti nekoliko dana na morskim obalama.

Ipak, za neke će ljetovanje i ove godine ostati nedostižno, jer su cijene, kao i svega ostalog, znatno skočile.

Boravak djece

Top-destinacije posljednjih nekoliko godina za građane BiH su svakako Turska i Egipat. Prema ponudama pojedinih turističkih agencija, za jednu osobu boravak u Hurgadi košta oko 1.950 KM.

No, kada smo probali online izabrati više datuma za polazak i koliko bi koštalo za četveročlanu porodicu, ništa nije bilo na raspolaganju. Drugim riječima, aranžmani su već rasprodati.

Na internet-stranici druge agencije nude septembarsko putovanje u Egipat, Hurgadu, s nešto jeftinijom ponudom ako se uplati do 15. juna. Aranžman se odnosi na „all inclusive“ uslugu, kao i direktan let, a košta 1.119 KM po osobi. U zavisnosti od izabranog hotela, boravak za djecu do 14 godina je besplatan (u nekima je dobna granica 12, u drugima 13 godina) te je za njih potrebno uplatiti aviokartu koja, prema ponudi, košta 890 KM.