Edo Mulahalilović: 14. godišnjica smrti bh. muzičara i producenta

Kad je obolio od teške bolesti, kolege muzičari su za Edu održali koncert pomoći, sav prihod je išao Edi za liječenje, ali Edo, nažalost, nije uspio pobijediti u borbi s rakom.

Kao kompozitor i producent je u Finskoj, u periodu od 1996. do 2002., snimio dvadesetak albuma s raznim skandinavskim izvođačima. Edo je bio član GRAMEX-a i TEOSTO-a (finnish composers copyright society), a posljednje godine života radio je u Sarajevu, gdje je imao svoj vlastiti studio i produkciju.

Rođen indijski pisac Bankim Čandra Čaterdži

1838. - Rođen indijski pisac Bankim Čandra Čaterdži (Chandra Chatterjee), prvi značajniji autor koji je pisao na bengalskom jeziku. Uglavnom je pisao romantične romane s domaćim temama i moralističkim tonom. Djela: romani "Kapalkundala", "Mrinalini", "Jurgalangurija", "Čandrašekhar", "Rađani", "Krišnakanter Čil", "Anandamat", "Debi Čaudhurani", "Sitaram".

1862. - Janez Puh, slovenski izumitelj, rođen je na današnji dan. Počeo je proizvodnju bicikala 1891. godine. Izvozio ih je u Englesku i Francusku. Godine 1899., otvorio je svoju tvornicu, koja je 1903. počela proizvoditi i motocikle, a od 1904. i automobile. Godine 1912., tvornica “Puh” zapošljavala je 1100 radnika, koji su godišnje proizvodili približno 300 automobila, 300 motocikala i 16.000 bicikala. Također, proizvodio je automobile za Habsburšku dinastiju i Austro-Ugarsku vojsku. Puh je nosilac 35 patenata iz područja automehanike. Njegovi motocikli i automobili bili su uspješni u utrkama i relijima. Tradicija tvornice “Puh” i danas se nastavlja pod imenom “Steyr-Daimler-Puch”. Sjedišta se nalaze u Gracu i Beču.

1869. - Rođen Hans Speman (Spemann), njemački embriolog koji je 1935. godine dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu za svoje otkriće učinka danas poznatog kao embrionalna indukcija (interakcija među grupama embrionalnih ćelija, što dovodi do aktiviranja određenih gena, čije aktiviranje dovodi do razvoja određenih tkiva i organa, tj. do specifične morfogeneze i diferencijacije ćelija).

1880. - Helen Keler (Keller), američka književnica i aktivistica, rođena je na današnji dan. Od djetinjstva je bila slijepa i gluha. Nakon dugotrajnog procesa, uz pomoć učiteljice i kasnije životne pratiteljice Ane Salivan (Anne Sullivan), uspjela je naučiti sporazumijevati se s okolinom te završiti školu. Naučila je nekoliko stranih jezika, a u učenju je iskazala izvanredan smisao za književni i naučni rad. Godine 1904., diplomirala je na Radcliffe Colledgeu. Uz književni rad Keler je bila aktivna u Američkoj fondaciji za slijepe (American Foundation for the Blind), gdje je radila na prosvjećivanju i osvješćivanju javnosti za probleme slijepih i gluhonijemih osoba te poboljšanju državne skrbi za slijepe. Obišla je i održavala predavanja u četrdesetak zemalja svijeta.

1944. - U bombardovanju Londona u Drugom svjetskom ratu u napadu raketom Fau 1, poginula Vera Menčik, svjetska šampionka u šahu. Poginula je u 38. godini kao aktuelna šampionka. Otac ju je naučio da igra šah u devetoj godini. Porodica se preselila u Englesku 1921., a Vera je pobijedila na britanskom šahovskom prvenstvu za juniorke iste godine. Sljedeće godine postala je učenica Geze Marocija, jednog od najboljih šahista na svijetu u prvoj polovini 20. vijeka. Osvojila je prvu titulu svjetske šampionke 1927. i uspešno je branila do kraja života: (1930., 1931., 1933., 1935., 1937. i 1939.). Muškarci, koje je Menčikova pobjeđivala na turnirima, govorili su da pripadaju Klubu Menčik. Među njima bili su i Maks Eve, Semjuel Reševski i Mir Sultan Kan. Imala je mlađu sestru Olgu, takođe šahistkinju, koja je poginula zajedno s njom.