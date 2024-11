Aljoša Čampara: Doći će do rekonstrukcije Vlade KS

Aljoša Čampara, astupnik Naroda i pravde (NiP) u Skupštini KS, rekao je da se u posljednje vrijeme mnogo pričalo o rekonstrukciji Vlade KS.

- Nije isključeno da će doći do rekonstrukcije Vlade KS. Ja smatram kad se govori o samoj rekonstrukciji Vlade, ja ne podrazumjevam tu samo ministarstva, ja tu i podrazumjevam javna preduzeća i javne ustanove, i sve ono što se nalazi pod Vladom KS, tako da je evidentno da će doći do nekih promjena. Vjerovatno da ima nekih nezadovoljstava u radu određenih ministarastava koja bi mogla raditi bolje i efikasnije. Ne bih volio da to bude neka kozmetička rekonstrukcija Vlade KS, nego jednostavno da posložimo određene prioritete - kazao je Aljoša Čampara u emisiji Špica Televizije Sarajevo.

Govorio je i o temi izbora novog gradonačelnika Sarajeva.

- Mislim prije svega da se treba fokusirati na izbor gradskog vijeća. Gradsko vijeće će u mandatnom periodu izabrati gradonačelnika ili gradonačelnicu. Benjamina Karić je preuzela dužnost načelnice Novog Sarajeva, ostalo je to upražnjeno mjesto. Neko treba vršiti tu dužnost v.d. do izbora novog gradonačelnika. Ne vidim tu nešto posebno epohalno ili intersantno. To je neki period do izbora novog gradonačelnika - istakao je Čampara