Jasminka Džumhur: Priznanje znanju

Ombudsmenka za ljudska prava BiH, doktorica pravnih nauka Jasminka Džumhur imenovana je za članicu Komiteta za zaštitu prava radnika migranata UN-a. Ova odluka donesena je na 12. sastanku država članice Međunarodne konvencije o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku i predstavlja još jedno priznanje bh. ekspertici, ali i državi BiH.

Jasminka Džumhur je pravna stručnjakinja s više od 35 godina iskustva u oblasti pravosuđa, ljudskih prava i međunarodnih odnosa. Kao ekspertica UN-a, obavljala je dužnost članice i potpredsjednice UN-ove Radne grupe za prisilne i nedobrovoljne nestanke, kao prva žena koja je izabrana u ovo tijelo. Bila je članica i potpredsjednica Komiteta za prava radnika migranata, ali i članica Međunarodne komisije za Ukrajinu. Prije imenovanja na poziciju Ombudsmenke za ljudska prava BiH, 12 godina je radila kao sutkinja i predsjednica Općinskog suda za prekršaje u Zenici, te više od šest godina u Visokom komesarijatu za ljudska prava Ujedinjenih nacija. U Međunarodnoj komisiji za nestale osobe obavljala je dužnost koordinatorice Regionalnog programa za pravdu i civilno društvo Zapadnog Balkana.