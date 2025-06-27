Ramiz Kadrić 15. put krenuo iz Drežnice kod Mostara put Srebrenice

Povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, Ramiz Kadrić po petnaesti put pješači iz Drežnice kod Mostara kako bi odao počast žrtvama genocida.

Ramiz Kadrić je bivši maloljetni borac Samostalnog bataljona "Drežnica" i veteran Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Već petnaesti put zaredom, kao učesnik 'Marša mira', Ramiz je krenuo iz Drežnice na put ka Memorijalnom centru Potočari, gdje će 11. jula prisustvovati dženazi i odati počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

Svoj pohod Drežnica – Srebrenica, dug oko 500 kilometara, započeo je danas iz Memorijalnog centra 'Drežnica', gdje je učenjem Fatihe odao počast šehidima Samostalnog bataljona Drežnica, kao i svim šehidima Armije RBiH.

Petnaesti memorijalni pohod u Srebrenicu podržali su: Merhamet Mostar, BH Telecom Mostar, Klima Centar Mostar, Stomatološka poliklinika "dr. Pinjić", TR "Kod Zoke", Ministarstvo za pitanja boraca HNK i Drežnica Memorial.