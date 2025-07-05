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NAKON 9. KONGRESA SDP-A

Mijatović: Danas smo pokazali snagu i jedinstvo

Na svojoj Facebook stranici je izrazio zadovoljstvo zbog ponovnog povjerenja koje su mu ukazali delegati

Vojin Mijatović. Facebook

M. Až.

5.7.2025

Na 9. Kongresu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDP BiH) održanom danas u Sarajevu, Vojin Mijatović je po treći put zaredom izabran u Glavni odbor stranke. Mijatović je na svojoj Facebook stranici izrazio zadovoljstvo zbog ponovnog povjerenja koje su mu ukazali delegati.

- Zadovoljstvo je danas biti dio 9. Kongresa SDP BiH u Sarajevu. Treći put zaredom sam izabran u Glavni odbor SDP BiH sa 539 glasova i želim se zahvaliti svim delegatkinjama i delegatima Kongresa koji su glasali za mene, kao i onima koji nisu - naveo je Mijatović.

Na Kongresu je potvrđeno vođstvo predsjednika Nermina Nikšića, koji će voditi partiju do marta 2027. godine. Također, usvojene su brojne izmjene Statuta stranke koje će doprinijeti unapređenju i ubrzanju rada SDP BiH.

- Danas smo pokazali snagu i jedinstvo. Organe SDP BiH biraju članovi, a ne opozicija i samozvani analitičari i dušebrižnici. Sada još jače u korist svih građana BiH - poručio je Mijatović.

# VOJIN MIJATOVIĆ
# SDP
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