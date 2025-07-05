Mijatović: Danas smo pokazali snagu i jedinstvo

Na 9. Kongresu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDP BiH) održanom danas u Sarajevu, Vojin Mijatović je po treći put zaredom izabran u Glavni odbor stranke. Mijatović je na svojoj Facebook stranici izrazio zadovoljstvo zbog ponovnog povjerenja koje su mu ukazali delegati.

- Zadovoljstvo je danas biti dio 9. Kongresa SDP BiH u Sarajevu. Treći put zaredom sam izabran u Glavni odbor SDP BiH sa 539 glasova i želim se zahvaliti svim delegatkinjama i delegatima Kongresa koji su glasali za mene, kao i onima koji nisu - naveo je Mijatović.