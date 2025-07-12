Stanje na putevima: Obustave na nekoliko regionalnih cesta

Uslovi za vožnju jutros su povoljni, ali je promet vozila povremeno pojačan, javljeno je iz BIHAMK-a. Najveće gužve i danas se očekuju na dionici Sarajevo–Mostar, kao i na graničnim prelazima. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i izbjegavanje rizičnih preticanja.

Zbog održavanja “20. Pustolovne utrke Čapljina 2025.” danas će od 17:30 do 18:30 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti R-425a Tromeđa–Čapljina–Gabela, na dionici Čapljina–Struge, u dužini od dva kilometra. Također, zbog međunarodne trke danas će od 12 do 17 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti R-413b Divičani–Kuprešani.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila čija ukupna masa ne prelazi 3,5 tone. Radovi su u toku na više dionica, uključujući dijelove autocesta Podlugovi–Sarajevo sjever i Doboj–Banja Luka. Na magistralnim cestama radovi se izvode između Zenice i Žepča (na području Topčić Polja), između Tuzle i Šićkog Broda (skretanje za Lipnicu), te na dionicama Ustikolina–Goražde (lokacija Mravinjac), Sarajevo–Pale i Vrhpolje–Ključ.

Zbog aktivnih klizišta posebno se izdvajaju magistralne ceste Dobro Polje–Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko–Tjentište (na potezu između tunela Čemerno i Surdup).

Na graničnim prelazima se, za sada, ne bilježe duža zadržavanja, a čekanja za putnička vozila kreću se između 15 i 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone ukupne mase. Nadležni napominju da su čekanja na granicama podložna čestim izmjenama, te vozači mogu provjeriti stanje putem video nadzora na web stranici bihamk.ba.

Na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika) zabranjen je saobraćaj za vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 5 tona. Teretna vozila preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti granični prelaz Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati, dok vikendom važi režim od 22 do 06 sati.