Denis Bećirović podržao Šmitovo nametanje

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović održao je konsultativni sastanak s predstavnicima reprezentativnih sindikata zaposlenih u institucijama države Bosne i Hercegovine Radenkom Mirkovićem i Edinom Kahrimanovićem o izazovima s kojima se zaposleni suočavaju zbog zastoja u usvajanju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu.

Bećirović je rekao da je posljednja odluka visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Šmita logična i u funkciji stabilizacije ukupnih prilika u Bosni i Hercegovini.

Kako se navodi u saopćenju iz Bećirovićevog kabineta, on je iskazao podršku zaposlenim u državnim institucijama, koje zastupaju Sindikat državnih službenika i namještenika, Sindikat Uprave za indirektno oporezivanje i Savez sindikata policijskih organa (Sindikat SIPA-e, Sindikat Granične policije BiH i Sindikat Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH).

Istakao je da zaposleni u državnim institucijama moraju imati sva zakonom predviđena prava, ali i ponovio da je neophodno poštivati zakone Bosne i Hercegovine i da već godinama dosljedno insistira na tome.

Podsjetio je sagovornike da je na njegov prijedlog Predsjedništvo BiH usvojilo zaključke kojima je od Vijeća ministara BiH zatraženo da poštuju zakonski predviđene rokove u vezi dostavljanja Nacrta zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, navodi se u saopćenju iz Kabineta Bećirovića.

Vijeće ministara BiH nije realiziralo zaključke Predsjedništva BiH. Predstavnici reprezentativnih sindikata su tokom razgovora ukazali na probleme s kojima se suočavaju zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine. Iznijeli su očekivanja da će Budžet biti usvojen u što kraćem roku.