U Mostaru počela manifestacija "Čuvari tradicije"

Na terasi Instituta Yunus Emre večeras je počela manifestacija "Čuvari tradicije" kojom Grad Mostar obilježava 20. godišnjicu od upisa Starog mosta na UNESCO listu svjetske zaštićene kulturne baštine i 21. godišnjicu obnove Starog mosta.
Tako su posjetiocima predstavljeni radovi umjetnika i zanatlija kao svojevrsna izložba lokalnih tradicionalnih jela, rukotvorina i običaja – sve u cilju očuvanja i promocije kulturno-historijskog blaga Mostara i Hercegovine.
Učesnici manifestacije su lokalni umjetnici, zanatlije, aktivisti i entuzijasti kao glavni akteri koji rade na očuvanju tradicije i koji su najpozvaniji da svoj rad predstave posjetiocima.
Prema riječima predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mostara, Đanija Rahimić, format obilježavanja ovih godišnjica je ove godine drugačiji.
- Stari most je ponos svih nas, ali ovaj put smo u fokus htjeli staviti ljude, ljude koji su obnovili Most, ali i ljude koji dan danas čuvaju tu našu tradiciju, zanate, ali i stvaraju nove vrijednosti. Te ljude ovdje smo okupili kako bismo im zahvalili za sve ono što su radili i rade - kazao je Rahimić.
Centralni događaj obilježavanja ova dva jubileja je naredne večeri, utorak, 22.jula, kada će na platou ispod Starog mosta, biti održan koncert geupe Divanhana, sa početkom u 21 sat.
Koncert je poklon građanima i prijateljima Mostara.
Manifestacija „Čuvari tradicije“ održava se pod pokroviteljstvom Grada Mostara.
