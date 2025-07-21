U Mostaru počela manifestacija "Čuvari tradicije"

Tako su posjetiocima predstavljeni radovi umjetnika i zanatlija kao svojevrsna izložba lokalnih tradicionalnih jela, rukotvorina i običaja – sve u cilju očuvanja i promocije kulturno-historijskog blaga Mostara i Hercegovine.

Učesnici manifestacije su lokalni umjetnici, zanatlije, aktivisti i entuzijasti kao glavni akteri koji rade na očuvanju tradicije i koji su najpozvaniji da svoj rad predstave posjetiocima.

Prema riječima predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mostara, Đanija Rahimić, format obilježavanja ovih godišnjica je ove godine drugačiji.

- Stari most je ponos svih nas, ali ovaj put smo u fokus htjeli staviti ljude, ljude koji su obnovili Most, ali i ljude koji dan danas čuvaju tu našu tradiciju, zanate, ali i stvaraju nove vrijednosti. Te ljude ovdje smo okupili kako bismo im zahvalili za sve ono što su radili i rade - kazao je Rahimić.