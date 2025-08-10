Trivić odgovorila Dodiku: "Ja nikada nisam prijetila nemirima"

Nakon gostovanja Milorada Dodika u jutarnjem programu RTRS-a, oglasila se i Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta.

- Naš san, moj san nije bio da Dodika presude na Sudu, nego narod na izborima, što se i desilo 2022. godine. Pravo je pitanje zašto Dodik danas pominje mene u ovom kontekstu, u današnjem gostovanju, a odgovor znam - navela je Trivić.

Trivićeva kaže da je istu priču, nakon izbora 2022, a tokom kontrolnog brojanja, Dodik pričao strancima iza scene – da neće dati ponavljanje izbora, da će izvesti naoružane formacije da se spriječi ponavljanje izbora, jer je, kaže ona, “toliko dokaza o krađi bilo da je svakom bilo jasno da ti izbori nisu bili ni fer ni pošteni”.

Podsjeća da su stranci sve proglasili “manjim tehničkim nepravilnostima” i rekli: „Zatvaraj vreće, prekidaj brojanje i proglašavaj Dodika, jer će, u suprotnom, biti nemiri.“

– Ja nikada nisam prijetila nemirima, iako je iza mene u koloni tada stajalo dva puta po više od 15.000 ljudi na protestima – navela je Trivićeva i istakla da Dodik radi isto i mdanas – prijeti da se prijevremeni izbori neće provesti.