Trivić odgovorila Dodiku: "Ja nikada nisam prijetila nemirima"

Podsjeća da su stranci sve proglasili “manjim tehničkim nepravilnostima”

Trivić i Dodik. Platforma X

E. A.

10.8.2025

Nakon gostovanja Milorada Dodika u jutarnjem programu RTRS-a, oglasila se i Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta.

- Naš san, moj san nije bio da Dodika presude na Sudu, nego narod na izborima, što se i desilo 2022. godine. Pravo je pitanje zašto Dodik danas pominje mene u ovom kontekstu, u današnjem gostovanju, a odgovor znam - navela je Trivić.

Trivićeva kaže da je istu priču, nakon izbora 2022, a tokom kontrolnog brojanja, Dodik pričao strancima iza scene – da neće dati ponavljanje izbora, da će izvesti naoružane formacije da se spriječi ponavljanje izbora, jer je, kaže ona, “toliko dokaza o krađi bilo da je svakom bilo jasno da ti izbori nisu bili ni fer ni pošteni”.

Podsjeća da su stranci sve proglasili “manjim tehničkim nepravilnostima” i rekli: „Zatvaraj vreće, prekidaj brojanje i proglašavaj Dodika, jer će, u suprotnom, biti nemiri.“

– Ja nikada nisam prijetila nemirima, iako je iza mene u koloni tada stajalo dva puta po više od 15.000 ljudi na protestima – navela je Trivićeva i istakla da Dodik radi isto i mdanas – prijeti da se prijevremeni izbori neće provesti.

Naglašava da ona prijevremene izbore ne priziva i da je to stvar institucija i Izbornog zakona.

Trivićeva ističe da će ona, ako se svi akteri u BiH, uključujući međunarodnu zajednicu, opet povuku pod Dodikovim prijetnjama miru i stabilnosti, lično pozvati kolege iz opozicije da proglase kraj Bosne i Hercegovine.

Ako je, kaže, pojedinac jači od zakona neke države, ona i ne treba da postoji.

– O tome koliko je Dodik zgazio institucije Srpske, više ne treba trošiti riječi. Gospodin “ustani-sjedni” i “časni sude” je 4. jula ove godine priznao sud, mislio da se nagodio i onda presuda ne bi bila politička, već bi bila ispravna?! Milorada Dodika je u ovo poziciju dovela njegova višegodišnja neprincipijelnost i stalna trgovina sa strancima nauštrb Srpske. Upao je u vlastitu klopku. Lično ja nemam ništa s tim. SNSD i Dodik su najveća agentura na srpskim prostorima koja je prodala najsvetije srpske interese zarad svojih ličnih pozicija i kako god se ovo sve završilo, istorija će to pisati – kategorična je Trivićeva.

