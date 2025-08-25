Vukanović podnio krivičnu prijavu protiv Dodika

Lider stranke Za pravdu i red Nebojša Vukanović jutros je u Okružnom tužilaštvu Trebinje podnio krivičnu prijavu protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, ali i dugogodišnjeg stranačkog aktiviste Gorana Suvare.

Vukanović navodi da je Dodika prijavio za više krivičnih djela koja je, kako tvrdi, počinio u posljednjih nekoliko dana.

- U petak mi je sa govornice Narodne skupštine RS Dodik uputio otvorene prijetnje, nazvavši me "'zlim koje treba uništiti" i poručivši da mi treba onemogućiti kretanje ulicom - rekao je Vukanović.

On tvrdi da su ovakve poruke javni poziv na linč i fizičku likvidaciju, zbog čega je protiv Dodika ponovo podnio prijavu za krivično djelo ugrožavanja sigurnosti iz člana 150 Krivičnog zakona RS.

Pored toga, Dodika je prijavio i za krivično djelo lažnog predstavljanja, jer se, prema Vukanovićevim riječima, i dalje predstavlja kao predsjednik Republike Srpske i izdaje mandate za sastav nove vlade, iako mu je "mandat poništen pravosnažnom presudom Suda BiH". Uz to, Vukanović tvrdi da Dodik krši i odredbe o poštivanju sudskih presuda.

Pored Dodika, Vukanović je prijavio i Gorana Suvaru zbog lažnog prijavljivanja. Suvara je, kako navodi Vukanović, tvrdio da je ovaj sam sebi zapalio automobil ispred porodične kuće, dok je u tom trenutku bio u Banjoj Luci, a dodatno ga je optužio i za falsifikovanje diplome.

- Očekujem da će tužilaštvo reagovati i procesuirati sve navedene slučajeve - poručio je Vukanović.