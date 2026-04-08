Cijena nafte pala na 95 dolara

Cijene nafte danas se na londonskom tržištu kreću oko 95 dolara, što odražava olakšanje ulagača nakon američko-iranske objave dvotjednog primirja i jasnijih smjernica za normalizaciju tranzita kroz Hormuški moreuz.

Na londonskom tržištu barelom se poslijepodne trgovalo po cijeni nižoj za 14,71 dolar u odnosu na jučerašnje zatvaranje trgovine, kada je barel stajao 94,56 dolara. Na američkom tržištu nafta je bila jeftinija za 17,32 dolara i koštala je 95,63 dolara.

Primirje umjesto napada

Tržišta su u utorak navečer s velikom zebnjom iščekivala najavljeni američki napad na Iran.

Nešto manje od dva sata prije isteka roka koji je određen Iranu za otvaranje Hormuškog moreuza, američki predsjednik Donald Tramp objavio je dvotjedno primirje, dok je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio da će brodovi moći slobodno prolaziti kroz moreuz, u koordinaciji s iranskom vojskom i uz poštovanje "tehničkih ograničenja".

Iran bi mogao kontrolisano i u ograničenoj mjeri otvoriti Hormuški moreuz u četvrtak ili petak, uoči sastanka američkih i iranskih zvaničnika u Pakistanu, rekao je visoki iranski zvaničnik uključen u pregovore, prenosi Reuters.

Vašington je spreman pomoći u raščišćavanju prometnog zastoja, poručio je američki predsjednik, dodajući da će SAD blisko surađivati s Iranom i razgovarati o ukidanju carina i sankcija. Trenutno su SAD i Iran u kontaktu isključivo preko Pakistana.

Nafta zaglavljena u zaljevu

U Perzijskom zaljevu trenutno je zaglavilo između 10 i 13 miliona barela nafte i naftnih proizvoda dnevno, procjenjuje Tamas Varga iz PVM Oila, dodajući da bi oni sada trebali postupno prolaziti kroz moreuz.

Prije rata kroz Hormuški moreuz dnevno je prolazilo 20 miliona barela nafte i naftnih proizvoda, prema izračunima Međunarodne agencije za energiju (IEA). Povratak na predratni status ovisi isključivo o tome hoće li primirje dogovoreno u Pakistanu biti pretočeno u trajni mir, zaključio je Varga.