Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ANALIZA

S primirjem na Bliskom istoku padaju cijene nafte i plina: Na bh. pumpama rekordne cijene

Na stabilizaciju tržišta vozači u našoj zemlji morat će čekati nekoliko dana

Almir Bečarević. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

8.4.2026

Uprkos naglom padu cijena plina i nafte na svjetskom tržištu, cijene dizela na bh. pumpama danas su dostigle rekordne iznose. 

Na stabilizaciju tržišta nakon postizanja primirja na Bliskom istoku vozači u našoj zemlji morat će čekati nekoliko dana.

- Cijena prirodnog gasa na TTF-u je pala sa 53 na 44 eura za MWh. Cijena nafte tipa Brent je sa 113 pala na 94 dolara za barel. Istovremeno, u BiH jutros su cijene dizela dostigle vrijednosti od 3,87 KM čime je izjednačena historijska vrijednost derivata. Ovo je usklađivanje s ranikom cijenom barela od 110 dolara. U narednim sedmicama će doći i do pada cijene derivata, ali još ćemo pričekati na cijene kakve smo imali prije 28. februara. Prva blaga pojeftinjenja, u slučaju da nafta bude oko 90 dolara, možemo očekivati u nekih desetak dana. Sada nam ostaje strpljenje i čekanje - kazao je za "Avaz" stručnjak za energetiku Almir Bečarević.

# BLISKI ISTOK
# ALMIR BEČAREVIĆ
# NAFTA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.