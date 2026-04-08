S primirjem na Bliskom istoku padaju cijene nafte i plina: Na bh. pumpama rekordne cijene

Uprkos naglom padu cijena plina i nafte na svjetskom tržištu, cijene dizela na bh. pumpama danas su dostigle rekordne iznose.

Na stabilizaciju tržišta nakon postizanja primirja na Bliskom istoku vozači u našoj zemlji morat će čekati nekoliko dana.

- Cijena prirodnog gasa na TTF-u je pala sa 53 na 44 eura za MWh. Cijena nafte tipa Brent je sa 113 pala na 94 dolara za barel. Istovremeno, u BiH jutros su cijene dizela dostigle vrijednosti od 3,87 KM čime je izjednačena historijska vrijednost derivata. Ovo je usklađivanje s ranikom cijenom barela od 110 dolara. U narednim sedmicama će doći i do pada cijene derivata, ali još ćemo pričekati na cijene kakve smo imali prije 28. februara. Prva blaga pojeftinjenja, u slučaju da nafta bude oko 90 dolara, možemo očekivati u nekih desetak dana. Sada nam ostaje strpljenje i čekanje - kazao je za "Avaz" stručnjak za energetiku Almir Bečarević.