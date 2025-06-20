Prodan ArcelorMittal: Kupac je kompanija Pavgord

Kompanija ArcelorMittal je danas potpisala ugovor o kupoprodaji svojih poslovnih jedinica u Bosni i Hercegovini. Fabrika sa integralnom proizvodnjom čelika i ArcelorMittal Prijedor, rudnik željezne rude, koji opskrbljuje fabriku u Zenici, bit će prodani grupaciji Pavgord.

Iz ArcelorMittala su kazali da je kompanija tokom godina uložila značajna sredstva i napore da ArcelorMittal Zenica i ArcelorMittal Prijedor zadrži unutar svoje grupacije.

Međutim, nakon detaljne strateške analize, zaključeno je da je prodaja najbolje rješenje za dalji razvoj poslovanja i zaposlenika poslovnih jedinica.

U skladu s uslovima transakcije, udjeli ArcelorMittal-a u društvima ArcelorMittal Zenica i ArcelorMittal Prijedor biće prodani grupaciji Pavgord, a sva radna mjesta zaposlenih biće prenesena na novog vlasnika.