Prodan ArcelorMittal: Kupac je kompanija Pavgord

Kompanija ArcelorMittal je danas potpisala ugovor o kupoprodaji svojih poslovnih jedinica u Bosni i Hercegovini. Fabrika sa integralnom proizvodnjom čelika i ArcelorMittal Prijedor, rudnik željezne rude, koji opskrbljuje fabriku u Zenici, bit će prodani grupaciji Pavgord.
Iz ArcelorMittala su kazali da je kompanija tokom godina uložila značajna sredstva i napore da ArcelorMittal Zenica i ArcelorMittal Prijedor zadrži unutar svoje grupacije.
Međutim, nakon detaljne strateške analize, zaključeno je da je prodaja najbolje rješenje za dalji razvoj poslovanja i zaposlenika poslovnih jedinica.
U skladu s uslovima transakcije, udjeli ArcelorMittal-a u društvima ArcelorMittal Zenica i ArcelorMittal Prijedor biće prodani grupaciji Pavgord, a sva radna mjesta zaposlenih biće prenesena na novog vlasnika.
Očekuje se da će kompanija zabilježiti knjigovodstveni gubitak od oko 0,2 milijarde američkih dolara (uključujući i gubitke od kursnih razlika zabilježene u kapitalu još od datuma akvizicije), isključujući prihod od prodaje.
Okončanje transakcije planirano je u trećem kvartalu 2025. godine, nakon dobijanja odobrenja za spajanje i ispunjenja svih prethodnih uvjeta za implementaciju transakcije. Do tada, sve aktivnosti i rad kompanije će se odvijati uobičajeno, uz punu podršku lokalnog menadžmenta i rukovodstva kompanije.
- ArcelorMittal izražava zahvalnost institucijama Bosne i Hercegovine, kao i vlastima Federacije BiH i Republike Srpske, na podršci tokom 21 godine koliko kompanija posluje u ovoj zemlji. Vjerujemo da će kompanija i dalje imati značajan doprinos ekonomiji Bosne i Hercegovine. Zahvaljujemo se svim našim zaposlenicima u ArcelorMittal Zenici i ArcelorMittal Prijedoru na njihovom predanom radu i snažnom angažmanu tokom svih ovih godina i želimo im svu sreću u budućnosti, kao i grupaciji Pavgord u ovoj novoj fazi - izjavio je Sanjay Samaddar, potpredsjednik ArcelorMittala i generalni direktor ArcelorMittal Evrope - Dugi proizvodi.