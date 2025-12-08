Zaplijenjeno 130 grama kokaina, uhapšena tri lica

Pretresima na šest lokacija na području Pala, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže policija je pronašla 130 grama kokaina i druge narkotike, i uhapsila tri lica.
Uhapšena su lica čiji su inicijali I.G. iz Pala, N.G. iz Istočnog Novog Sarajeva i B.D. iz Istočne Ilidže tokom višemjesečne akcije "Prolom tri", koja je usmjerena na grupu lica osumnjičenih za neovlaštenu proizvodnju i promet droge, te nedozvoljenu trgovinu oružjem i eksplozivom.
U okviru akcije izvršeni su pretresi na šest lokacija na području Pala, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže, i tom prilikom je oduzeto 130 grama kokaina, 35 grama marihuane, gram spida, dvije digitalne vage za precizno mjerenje, dva okvira za automatsku pušku i 49 metaka različitog kalibra, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.
Akciju "Prolom tri" sproveli su policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo u saradnji sa Upravom MUP-a Republike Srpske za organizovani i teški kriminalitet, pod nadzorom Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo.