Uhapšen Vehid Murić, koji je osumnjičen za trostruko ubistvo

Policijski službenici Uprave policije Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“, uz kontinuiranu podršku i saradnju sa službenicima Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, nakon sprovedenih opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, V.M. (25) iz Rožaja, osumnjičenog za krivično djelo teško ubistvo i istog lišili slobode o čemu je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Sumnja se da je V.M. prethodno, u podgoričkom naselju Stari Aerodrom, lišio života tri lica: D.H. (27) i N.H. (34) iz Rožaja, kao i K.M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara.