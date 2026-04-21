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BRZA AKCIJA POLICIJE

Uhapšen Vehid Murić, koji je osumnjičen za trostruko ubistvo

Osumnjičeni ce uz krivičnu prijavu biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost

Uhapšen Vehid Murić, koji je osumnjičen za trostruko ubistvo. Uprava policije Crne Gore

A. O.

21.4.2026

Policijski službenici Uprave policije Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“, uz kontinuiranu podršku i saradnju sa službenicima Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, nakon sprovedenih opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, V.M. (25) iz Rožaja, osumnjičenog za krivično djelo teško ubistvo i istog lišili slobode o čemu je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Sumnja se da je V.M. prethodno, u podgoričkom naselju Stari Aerodrom, lišio života tri lica: D.H. (27) i N.H. (34) iz Rožaja, kao i K.M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara.

Osumnjičeni ce uz krivičnu prijavu biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

Nakon sprovođenja sveobuhvatnih izviđajnih i dokaznih radnji, javnost će biti blagovremeno i transparentno informisana o svim relevantnim okolnostima i daljem toku postupka gdje je i u ovoj fazi prikupljenen dovoljan broj dokaza i činjenica koje nedovsmisleno ukazuju da je osumnjičeni V.M. direktni izvršilac ovog krivičnog djela, saopćeno je iz policije.

Podsjećamo, riječ o Vehidu Muriću. 

# PODGORICA
# ROŽAJE
# CRNA GORA
# VEHID MURIĆ
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